«Γιατί προσπαθεί πάλι επιστρατεύοντας την προπαγάνδα να βγει και από πάνω; Και γιατί τώρα, 18 μέρες μετά;», τονίζει ο Κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Προφανώς, ο κ. Μαρινάκης αγχώθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση του πολύνεκρου εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο "Βιολάντα" και σπεύδει να ανασκευάσει την άστοχη δήλωση του. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ανοίγει εκ νέου το εν λόγω ζήτημα, 18 μέρες μετά την επίμαχη συνέντευξή του, ενώ ως τώρα ήταν άφωνος; Παρέλειψε όμως να διαβάσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το επίμαχο απόσπασμα των δηλώσεων του», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Στο 2ο λεπτό της συνέντευξης του στην εκπομπή "Αταίριαστοι" την 28η Ιανουαρίου, ερωτάται από τους δημοσιογράφους αν έχει κάνει το κράτος τους ελέγχους που έπρεπε να έχει κάνει και απαντά: "Φαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα με βάση τα πρώτα στοιχεία - και θα βγάλει και τα επίσημα δεδομένα η επιθεώρηση εργασίας που είναι μια ανεξάρτητη αρχή-, το τραγικό αυτό δυστύχημα δεν ακουμπά θέματα εργασίας δηλαδή δεν φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργασίας, εργατικών νόμων".

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg040jhdhgeh?integrationId=40599y14juihe6ly}

»Η συγκεκριμένη μάλιστα αποστροφή του έγινε και τίτλος στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. Για ποιο λόγο ο κ. Μαρινάκης έσπευσε, πριν η επιθεώρηση εργασίας αποφανθεί, να εκφράσει την άποψη ότι δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι; Η υποχρέωση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας είναι κορυφαίο μέρος της εργατικής νομοθεσίας», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Ας πει πως έκανε λάθος, ότι μπορεί να βιάστηκε, ότι χρησιμοποίησε λανθασμένη διατύπωση. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και συγχωρούνται. Γιατί προσπαθεί πάλι επιστρατεύοντας την προπαγάνδα να βγει και από πάνω; Και γιατί τώρα, 18 μέρες μετά;».