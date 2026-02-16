Η Νέα Αριστερά φιλοδοξεί να «μπλοκάρει» πιθανή τρίτη θητεία του στην ΤτΕ.

Τροπολογία που ορίζει ότι ο διορισμός της διοίκησης της Τραπέζης της Ελλάδος, Διοικητή και υποδιοικητών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο θητείες, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Με τη ρύθμιση, η Νέα Αριστερά φιλοδοξεί να «μπλοκάρει» πιθανή τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ κατατέθηκε λίγες ημέρες αφότου επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας.

«Η κεντρική τράπεζα της χώρας πρέπει να προστατευθεί από πολιτικά παιχνίδια, όπως επίσης και από την ταύτισή της με προσωπικές διαδρομές και καριέρες, ανεξαρτήτως προσώπων», δήλωσε σχετικά ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος έκανε γνωστό πως ζήτησε να στηρίξουν την πρωτοβουλία οι Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αλέξη Χαρίτση, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς.

Αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

Κατάθεση Τροπολογίας για τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών – Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων – Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού – Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις – Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν.4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Θέμα: Τροποποίηση διάταξης για τον επαναδιορισμό του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ρητός περιορισμός στη δυνατότητα επαναδιορισμού του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τη λήξη της 6ετούς θητείας από τον αρχικό διορισμό τους και προβλέπεται ότι αυτοί δεν μπορούν να επαναδιοριστούν πέραν της μίας φοράς.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας, περιορίζοντας το ενδεχόμενο υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών στη σταθερότητα και την αντικειμενικότητα της νομισματικής αρχής.

Παράλληλα, η ρύθμιση δεν θίγει τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία του Διοικητή και των Υποδιοικητών, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Αντιθέτως, διασφαλίζει ότι η άσκηση των καθηκόντων τους πραγματοποιείται χωρίς την προσδοκία πολυετούς ή απεριόριστης θητείας στοιχείο που ενισχύει την αμεροληψία και τη θεσμική ουδετερότητα.

Τέλος, η προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται με διεθνείς πρακτικές καλής διακυβέρνησης σε κεντρικές τράπεζες, όπου προβλέπονται σαφή όρια θητειών για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, και συμβάλλει στη θεσμική ανανέωση και στη διαρκή προσαρμογή της διοίκησης στις εξελισσόμενες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο …

Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 29 του ν. 3424/1927 (Α΄298), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν.δ. 4022/1959 και του ν. 2609/1998 (Α΄101) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές δύνανται να επαναδιορισθούν για μία φορά μόνο».



Οι προτείνοντες Βουλευτές



Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ