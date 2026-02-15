Η ευρύτερη ιστορία για το ποιος κατείχε αυτές τις σπηλιές και πότε εξαφανίστηκαν, έχει γίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ερωτήματα στην παλαιοανθρωπολογία.

Οι ασβεστολιθικοί βράχοι στην ανατολική πλευρά του Γιβραλτάρ περιέχουν σπηλιές που έχουν φιλοξενήσει ανθρώπους για περισσότερα από 100.000 χρόνια. Αλλά ένς θάλαμος, που ανακαλύφθηκε το 2021 στο πίσω μέρος του Σπηλαίου Vanguard, δεν είχε δει φως για τουλάχιστον 40 χιλιετίες. Όταν ερευνητές από το Εθνικό Μουσείο του Γιβραλτάρ τελικά έφτασαν σε αυτό το σπήλαιο, βρήκαν οστά λύγκα, ύαινας και γύπα να ακουμπούν ακριβώς εκεί που είχαν πέσει, δίπλα στο καβούκι ενός βούκινου που κάποιος είχε μεταφέρει βαθιά στο σκοτάδι.

Το περιεχόμενο του θαλάμου προσφέρει «μια στιγμή παγωμένη στον χρόνο από τα τελευταία κεφάλαια της ύπαρξης των Νεάντερταλ» σχολιάζουν οι επιστήμονες. Αλλά η ευρύτερη ιστορία για το ποιος κατείχε αυτές τις σπηλιές και πότε εξαφανίστηκαν, έχει γίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ερωτήματα στην παλαιοανθρωπολογία. Το συγκρότημα του σπηλαίου Gorham, το οποίο ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2016, περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ορισμένοι πληθυσμοί Νεάντερταλ μπορεί να επέζησαν στη νότια Ιβηρία χιλιάδες χρόνια μετά την εξαφάνισή τους αλλού στην Ευρώπη.

Αυτός ο ισχυρισμός, που βασίζεται σε χρονολογήσεις με ραδιενεργό άνθρακα από τα βαθύτερα στρώματα του χώρου, έχει αντιμετωπίσει συνεχή έλεγχο από ερευνητές που αμφισβητούν κατά πόσον οι ημερομηνίες μπορούν να αντέξουν το βάρος της ερμηνείας αυτής. Ο σφραγισμένος θάλαμος δεν μπορεί να επιλύσει άμεσα αυτή τη διαμάχη, αλλά διατηρεί υλικά σε περιβάλλοντα που δεν έχουν μολυνθεί από χιλιετίες επακόλουθης δραστηριότητας, προσφέροντας ευκαιρίες για νέα ανάλυση χρησιμοποιώντας τεχνικές που δεν ήταν διαθέσιμες όταν ξεκίνησαν οι κύριες ανασκαφές.

Τα τέσσερα σπήλαια που αποτελούν το συγκρότημα, το Gorham, το Vanguard, το Hyaena και το Bennett, βρίσκονται δίπλα σε απόκρημνους ασβεστολιθικούς βράχους στις μεσογειακές ακτές του Γιβραλτάρ. Αν και εντοπίστηκαν για πρώτη φορά το 1907, οι επίσημες ανασκαφές δεν ξεκίνησαν μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν οι ερευνητές αναγνώρισαν το βάθος και τη διατήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Δεν έχουν βρεθεί σκελετικά λείψανα Νεάντερταλ ή σύγχρονου ανθρώπου στο εσωτερικό, αλλά τα υλικά στοιχεία εκτείνονται σε περισσότερα από 100.000 χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ερευνητές έχουν ανακτήσει εκτεταμένα στοιχεία εκμετάλλευσης θαλάσσιων πόρων. Μια μελέτη του 2016 στο Quaternary International εξέτασε θαλάσσια μαλάκια από τις ανασκαφές του 1998 έως το 2005, συγκρίνοντας τα επίπεδα που σχετίζονται με τους Νεάντερταλ και τους μεταγενέστερους σύγχρονους ανθρώπους. Η ανάλυση διαπίστωσε υψηλό βαθμό συνέπειας στον τρόπο με τον οποίο τα θαλάσσια μαλάκια αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μετάβασης, με τα είδη να συλλέγονται ανάλογα με τη σχετική αφθονία και την προσβασιμότητά τους.

Η κύρια διαφορά, σημείωσαν οι συγγραφείς, ήταν η απουσία στοιχείων για συλλογή οστράκων για διακοσμητικούς σκοπούς στα Μέσα Παλαιολιθικά επίπεδα, αν και το μικρό μέγεθος του δείγματος απέκλειε εντελώς την πιθανότητα αυτή. Το 2014, οι ερευνητές κατέγραψαν αφηρημένες χαρακτικές στο βράχο του Σπηλαίου Gorham στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. Τα σχέδια, βαθιά χαραγμένα στην πέτρα, χρονολογήθηκαν πριν από περισσότερα από 39.000 χρόνια και αποδόθηκαν σε Νεάντερταλ συγγραφείς με βάση το στρωματογραφικό τους πλαίσιο.

Η ανακάλυψη του 2021 στο σπήλαιο Vanguard αφορούσε έναν θάλαμο βάθους 13 μέτρων που είχε σφραγιστεί πλήρως από τη συσσώρευση ιζημάτων. Με βάση το βάθος και τη σύνθεση του στρώματος σφράγισης, όπως αναφέρθηκε από το IFLScience, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι ο θάλαμος παρέμεινε κλειστός για τουλάχιστον 40.000 χρόνια. Η αρχική ανάλυση εντόπισε υπολείμματα λύγκα, ύαινας και γύπα μέσα στον θάλαμο. Η ομάδα ανέκτησε επίσης το κέλυφος ενός μεγάλου βούκινου, ενός βρώσιμου θαλάσσιου σαλιγκαριού, το οποίο πρέπει να μεταφέρθηκε στον θάλαμο δεδομένης της απόστασής του από τη σύγχρονη ακτογραμμή.

Πηγή indiandefencereview.com