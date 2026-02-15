Το «Just the 2 of Us» επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Το μουσικό σόου έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 20:00.

Δίχως την Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή θα είναι ο νέος κύκλος του J2US, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του OPEN.

Αν και πολλά είχαν ακουστεί για την μεταξύ τους σχέση, ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να βάλει μια τελεία στις φήμες. Όπως είδαμε στην πρεμιέρα του J2US, η Δέσποινα Βανδή σημείωσε χαρακτηριστικά τα εξής. «Καλή επιτυχία, παιδιά! Καλή πρεμιέρα. Νίκο μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο από καρδιάς και είμαι περίεργη να δω τι θα φοράς σε κάθε live. Δεν είμαι όμως καθόλου περίεργη στο τι θα τραγουδάς. Βικάκι μου, τα πειράγματα μας θα μου λείψουν και όλη η συνομωσία, εκεί, του θρανίου αλλά είσαι σε καλά χέρια, δίπλα στον Σταμάτη».

«Σας στέλνω την αγάπη μου. Καίτη μου, είσαι υπέροχη, γλυκύτατος άνθρωπος. Πραγματικά σε όλη την ομάδα στέλνω την αγάπη μου».

Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή, ενώ τη θέση της Δέσποινας Βανδή και της Μαρίας Μπακοδήμου, που δεν συνεχίζουν, θα καλύπτουν κάθε φορά κριτές-γκεστ. Στο backstage, η Modern Cinderella και ο Τρύφωνας Σαμαράς θα υποδέχονται τα ζευγάρια μετά την ερμηνεία τους. Η Ιουλία Καλλιμάνη, ανεβαίνει επίσης, στη σκηνή του τηλεοπτικού σόου σε μια special εμφάνιση.

Ο Νίκος Κοκλώνης στην έναρξη του σόου δήλωσε πως νιώθει σαν να επιστρέφει «σπίτι του», εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο OPEN και περιέγραψε την επιστροφή ως ένα δυνατό comeback για το σόου, λέγοντας ότι ακόμη δυσκολεύεται να το πιστέψει και ότι είναι έντονα συγκινημένος. Πιο αναλυτικά, είπε: «Επιστρέψαμε, έσπασε ο πάγος! Σκάσαμε μύτη, δεν το πιστεύω, τσιμπήστε με. Είμαστε ζωντανά, που; Ζωντανά εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο OPEN. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, που θα μας βλέπουν στο MEGA Channel. Να ‘μαι πάλι εδώ. Εδώ που ξεκίνησαν, πριν από έξι χρόνια, όλα. Στον τηλεοπτικό αέρα που γεννήθηκε το J2US που αγαπάμε. Κάνουμε, λοιπόν, comeback και κάνουμε restart. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μου λείψατε. Πέρασε 1,5 χρόνος και ξέρω, αν δεν είναι μούφα, από τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλνετε ότι περιμένατε το J2US. Οπότε, θα παρτάρουμε τα Σάββατα μαζί».

Τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο φετινό «Just the 2 of Us» είναι:

1. Gio Καραντώνης – Αγγελική Ηλιάδη

2. DJ Δελέασης – Έφη Θώδη

3. Ηλίας Γκότσης – Θωμαή Απέργη

4. Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή

5. Λάκης Γαβαλάς – Shaya Hansen

6. Δάφνη Καραβοκύρη – Έλενα Τσαγκρινού

7. Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη

8. Θανάσης Βισκαδουράκης – Ξένια Βέρα

9. Μαίρη Βιτινάρος – Φράνσις Αντετοκούνμπο

10. Μαίρη Αργυριάδου – Κώστας Δόξας

11. Έλενα Κώνστα – Γιάννης Γρόσης

12. Γιώργος Παπαχαραλάμπους – Ματίνα Ζάρα