Με ένα ακαταμάχητο τσιφτετέλι επιστρέφει η Καίτη Γαρμπή.

Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale»!

Το «Femme Fatale» είναι ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι που συνδυάζει σύγχρονο ήχο κι ανατολίτικο πάθος, ένα μουσικό ύφος το οποίο η Καίτη Γαρμπή έκανε «σχολή» από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τραγούδια της - διαχρονικές επιτυχίες που έχουν αφήσει εποχή.

Η Καίτη Γαρμπή μας σαγηνεύει ως «Femme Fatale» με το νέο της τραγούδι που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και έχει ήδη ενθουσιάσει το κοινό που το ακούει στις live εμφανίσεις της στην «Αυτοκίνηση» και στα social media και ανυπομονεί για την κυκλοφορία του.

Το «Femme Fatale» είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και σύντομα θα ανέβει στο YouTube το music video του. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Bobito μαζί με τους: Αντώνη Ρήγα, callmeThemis και Dj Paco, ενώ την παραγωγή έκανε ο Παναγιώτης Μπρακούλιας.

Βρείτε το «Femme Fatale» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/KatyGarbi-Bobito-Femme-Fatale