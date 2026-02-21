H τραγουδίστρια και κριτής δεν έκρυψε την ενόχλησή της.

Με το δεύτερο live επέστρεψε το J2US στο OPEN το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, με την Ελένη Δήμου να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή, ως guest εμφάνιση.

Η βραδιά ξεκίνησε με εντάσεις, όταν στη σκηνή ανέβηκε η Αγγελική Ηλιάδη με τον Gio Kay, οι οποίοι ερμήνευσαν το τραγούδι «Γερακίνας γιος».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός διαγωνιζόμενος αντέδρασε στην κριτική που του άσκησε η Ελένη Δήμου, γεγονός που πυροδότησε τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση και σχολιάστηκε από κοινό και τηλεθεατές.

«Σαν Ελληνοαμερικάνος που το είπα αυτό σήμερα νιώθω πολύ περήφανος που το είπα και νιώθω σαν να είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα», είπε αρχικά ο Gio Kay.

Η Ελένη Δήμου, θέλοντας να αιτιολογήσει τον σχολιασμό της, σημείωσε: «Δεν φτάνει να νιώθεις περήφανος επειδή είπες ένα ελληνικό τραγούδι. Χρειάζεται να είναι κανείς περήφανος όταν το λέει και σωστά, και ας μην είναι τραγουδιστής. Συγνώμη. Θεωρώ ότι δεν ήταν καλή στιγμή».

«Όταν μελετήσετε περισσότερο και όταν… δεν φτάνει να κάνετε μια γυροβολιά αλλά να μπείτε πιο βαθιά μέσα στο τραγούδι, για μένα», τόνισε η Ελένη Δήμου.

Από την πλευρά της, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να εστιάσει στην αντίδραση που είχε ο Gio Kay λέγοντας: «Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση σας, μας ακούτε κάπως περίεργα. Δεν δέχεστε την κακή κριτική και οι άνθρωποι που είμαστε εδώ δεν είμαστε τυχαίοι».

«Μιλάει δηλαδή η κα. Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά. Κάνουμε μια δουλειά εμείς εδώ και αντιδράτε», κατέληξε η Καίτη Γαρμπή.

