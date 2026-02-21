Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21/2) ενεργοποιήθηκε και το 112, στη Λήμνο, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο νησί και ειδικότερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από τις σφοδρές καταιγίδες.
Σύμφωνα με το limnosreport, χείμαρρος υπερχείλισε και μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η στάθμη του νερού ανέβηκε απότομα, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.
{https://www.youtube.com/watch?v=Nkee0moe830}
{https://www.facebook.com/reel/1173786178165806}
{https://www.facebook.com/reel/901580639464763}
Οι Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.
{https://x.com/112Greece/status/2025080987579769082}