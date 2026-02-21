Γιορτή και σήμερα 21 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου του Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγάλης, του Αγίου Γεωργίου του Θαυματουργού του Επισκόπου Αμάστριδος, του Αγίου Ιωάννη του Γ’ Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης του από Σχολαστικών και του Αγίου Ζαχαρία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

O Άγιος Ευστάθιος, γεννήθηκε στη Σίδη της Παμφυλίας (άλλοι θεωρούν ότι καταγόταν από τους Φιλίππους της Μακεδονίας) το 260 μ.Χ. και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες του 3ου μ.Χ. αιώνα. Διακρίθηκε για την μαχητικότητά του και την εμμονή του στη ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Στην αρχή διέλαμψε σαν επίσκοπος Βερροίας στη Συρία, όταν και συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 μ.Χ. εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της μεγάλης, θέση την οποία χρησιμοποίησε για την διάδοση αλλά και στερέωση της ορθοδοξίας και συνδεόταν διά στενής φιλίας με τον Άγιο Όσιο, Επίσκοπο Κορδούης (γιορτή 27 Αυγούστου).

Το 330 μ.Χ. όμως, οι κακόδοξοι Αρειανοί, συνεκάλεσαν Σύνοδο εις βάρος του Ευσταθίου με την κατηγορία ότι ήταν οπαδός της αίρεσης του Σαβέλλιου. Αρκετά χρόνια μετά την κοίμησή του, η αλήθεια αποκαταστάθηκε και ο Ευστάθιος ανακηρύχθηκε Άγιος της Eκκλησίας μας.

Συνεπώς, «χρόνια πολλά» ευχόμαστε σήμερα,στους: Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθία, Ευσταθούλα, Σταθούλα.