Εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομπότ της Κίνας ανέβηκαν στην σκηνή στο γκαλά της Γιορτής της Άνοιξης.

Η γιορτή της Άνοιξης της Κίνας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις του κράτους και σηματοδοτεί την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, την έναρξη του νέου έτους σύμφωνα με το σεληνιακό ημερολόγιο και συνοδεύεται από «πλούσια» φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Στις φετινές διοργανώσεις, ανθρωποειδή ρομπότ, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο «chine-culture.com», η παράδοση, έχει ιστορία χιλιάδων ετών και συνδέεται με αγροτικές παραδόσεις, καθώς συμβολίζει το τέλος του χειμώνα και την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Οι εορτασμοί, συνήθως, διαρκούν περίπου 15 ημέρες και αποτελούν αφορμή για οικογενειακή επανένωση.

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο ετήσιο κινεζικό Γκαλά της Γιορτής της Άνοιξης ανθρωποειδή ρομπότ, ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο, εντυπωσιακό show πολεμικών τεχνών, με τούμπες, κλωτσιές και τεχνικές.

Στο βίντεο που ακολουθεί, άνθρωποι και ρομπότ συνεργάζονται επί σκηνής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghaa3l5gyix?integrationId=40599y14juihe6ly}