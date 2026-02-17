H ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 22 Μαΐου.

Οι θαυμαστές του Star Wars περιμένουν με ανυπομονησία την πρώτη χορταστική ματιά στο επερχόμενο The Mandalorian και τον Grogu, ελπίζοντας απεγνωσμένα ότι το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας θα τους πείσει ότι αξίζει να τη δει κανείς στη μεγάλη οθόνη και όπως φαίνεται ότι ο Τζον Φαβρό δεν θα τους απογοητεύσει.

Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής είχαμε δει ένα σύντομο teaser και ένα σποτ στο Super Bowl, το οποίο δίχασε τους θαυμαστές που άρχισαν να αναρωτιούνται αν τελικά θα δουν κάτι περισσότερο από τη σειρά Mandalorian, σε μορφή μεγάλου μήκους.

Το νέο τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε μπορεί πλέον να μας δώσει μια, άκρως εντυπωσιακή γεύση για το τι μπορούμε να αναμένουμε από την ταινία.

{https://youtu.be/IHWlvwu8t1w?si=IJs2ZwdgZKsLgI1-}

Σημειώνεται ότι ο Πέδρο Πασκάλ της διάσημης σειράς «The Mandalorian» του Disney+ επιστρέφει στον ρόλο του, έχοντας πάντα δίπλα του τον αξιολάτρευτο Baby Yoda ή Grogu όπως είναι το επίσημο όνομά του.

Εκτός από τον Πασκάλ, το καστ περιλαμβάνει επίσης την Σιγκούρνι Γουίβερ, τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και τον Τζόνι Κόιν.

«Μου αρέσει πολύ να αφηγούμαι ιστορίες που διαδραματίζονται στον πλούσιο κόσμο που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας», έχει δηλώσει ο Φαβρό -δημιουργός και της σειράς- όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά η ταινία. «Η προοπτική να φέρουμε τον Mandalorian και τον Grogu στη μεγάλη οθόνη είναι εξαιρετικά συναρπαστική», συμπλήρωσε.

H ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμεικανικούς κινηματογράφους στις 22 Μαΐου.