Δύο κύματα κακοκαιρίας φέρνουν βροχές και ρίχνουν τη θερμοκρασία. Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα κακοκαιρίας. Περιμένουμε και πάλι αρκετές βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ευτυχώς το πέρασμα αυτό θα είναι σχετικά γρήγορο, μιας και από το βράδυ και κυρίως το πρωί θα δούμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας να περιορίζεται προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Και σε αυτήν την κακοκαιρία, υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρρικά επεισόδια, όπως επίσης και οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι, θα φθάνουν τα επίπεδα θυέλλης σε Ιόνιο και Αιγαίο. Αύριο αυτός ο άνεμος θα επεκταθεί και πιο ανατολικά.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας σε υψόμετρο πάνω από 1.200 μέτρα.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία δεν έχουμε αξιόλογες διακυμάνσεις. Έχουμε μια μικρή υποχώρηση του υδραργύρου. Θα κάνει περισσότερο κρύο αύριο, το πρωί της Τετάρτης και το βράδυ προς την Πέμπτη. Καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ωθήσει περισσότερο ψυχρές μάζες προς την περιοχή μας. Αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, περιμένουμε περισσότερη υποχώρηση του υδραργύρου, καθώς θα προσεγγίσει τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με το κρύο να είναι έντονο τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Στην Αττική σήμερα, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα βγουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Θα είναι γενικά σύντομο το πέρασμα ενώ δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη ένταση. Από τις 12 - 1 ώρα περίπου μέχρι τις 7 περίπου το απόγευμα, περιμένουμε την εκδήλωση βροχών και πιθανόν ακόμη και πρόσκαιρων τοπικών καταιγίδων. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και κοντά στο απόγευμα με το βράδυ ο άνεμος θα γυρίσει σε δυτικός και θα ενισχυθεί, δημιουργώντας κάποια προβλήματα προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής. Ο υδράργυρος έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες βροχές μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Ο άνεμος στρέφεται σε βορειοδυτικός και αυτός είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον νομό. Από το απόγευμα και στη συνέχεια θα φθάσουμε ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης. Είναι ένας άνεμος ο οποίος θα καθαρίσει τον ουράνιο θόλο όμως έχει μεγάλη ένταση και δεν αποκλείεται να αφήσει προβλήματα στο πέρασμά του. Προσοχή από το απόγευμα και μέχρι αύριο τις πρωινές ώρες. Ο υδράργυρος έως και 14 βαθμούς για να πέσει μέσα στη νύχτα.

Η εξέλιξη του καιρού

Αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, παίρνουμε μία ανάσα. Έχουμε ένα πρόσκαιρο διάλειμμα, καθώς κατεβαίνει μία πιο ψυχρή αέρια μάζα. Θα κάνει κρύο νύχτα και νωρίς το πρωί και θα πάμε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και θα περιοριστούν τα φαινόμενα προς τη βορειοδυτική χώρα.

Την Παρασκευή, θα μας προσεγγίσει ένα σύντομο κύμα κακοκαιρίας. Θα περάσει σχετικά γρήγορα και μέχρι και το Σάββατο θα έχει ολοκληρώσει τη δράση του. Παρ'όλα αυτά θα δώσει και πάλι αρκετές βροχές στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο, και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Θέλει πάλι μία προσοχή καθώς θα συνοδευτεί από θυελλώδεις ανέμους. Η διαφορά με το προηγoύμενο κύμα, είναι οτι η ψυχρή αέρια μάζα που θα το ακολουθήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα είναι πιο έντονη, πιο οργανωμένη, επομένως θα πέσει περισσότερο η θερμοκρασία. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και κάποια χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα προς την ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Επομένως δεν αποκλείεται Σάββατο και Κυριακή, εκεί που θα κάνει το περισσότερο κρύο, να δούμε και κάποιες χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, όχι όμως κάτι το αξιόλογο.

Σε ότι αφορά την Κυριακή, αλλά και την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι με το μέρος μας και για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις αλλά και για το πέταμα του χαρταετού. Φαίνεται οτι μπορεί να κάνει λίγο κρύο, κυρίως πρωί και βράδυ, όμως όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε θάλασσα και ξηρά.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Η έξοδος θα συνοδεύεται από έντονα άστατες καιρικές συνθήκες και η επιστροφή με πιο ήπιο καιρό αλλά και πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

