Αντίστροφη μέτρηση για την Καθαρά Δευτέρα καθώς ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε την πρώτη πρόβλεψη για τον καιρό.

Ξεκίνησαν δειλά - δειλά οι πρώτες προβλέψεις για τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να κάνει λόγο για «έντονα χειμωνιάτικο καιρό με το χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρο».

Κακοκαιρία εξπρές θα σαρώνει την χώρα την χώρα σήμερα και αύριο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αυτή η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας. Την Τρίτη περιμένουμε τη πρώτη κορύφωση αυτού του άστατου καιρού με περισσότερες βροχές κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική - ηπειρωτική χώρα. Περάσματα με βροχές και πιθανόν καταιγίδες - πιο σύντομες- θα δεχθούν τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Η Τρίτη, θα είναι μία ημέρα έντονης κακοκαιρίας θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, φθάνοντας τα επίπεδα θυέλλης.

Τετάρτη και Πέμπτη, βελτιώνεται πρόσκαιρα ο καιρός ως προς τις βροχές, έρχονται όμως ψυχρές αέριες μάζες. Αρχίζει και κατεβαίνει μία πολική αέρια μάζα πιο νότια και θα μας απασχολήσει κοντά στην Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα κάνει πιο ευσταθή την ατμόσφαιρα, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να βελτιώνονται όσον αφορά τις βροχές. Θα επιμείνουν κάποια φαινόμενα κυρίως στα δυτικά - βορειοανατολικά και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Θα κάνει περισσότερο κρύο, για να πάμε κοντά στην εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Το κρύο θα είναι έντονο νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Την Παρασκευή, περιμένουμε το δεύτερο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που θα εξελιχθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έρχεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό. Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από τα δυτικά και βόρεια της χώρας μας και σιγά σιγά θα μετατοπιστούν πιο νότια το Σάββατο και την Κυριακή. Θα απασχοληθεί το σύνολο της χώρας μας με αρκετές βροχές και καταιγίδες. Θα ενισχυθούν και οι νοτιάδες και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το γυρίσει σε βοριά για να πέσει σημαντικά η θερμοκρασία και να οδηγηθούμε προς την Καθαρά Δευτέρα με έναν έντονα χειμωνιάτικο καιρό και τα χιόνια πιθανόν να κατέβουν σε υψόμετρο, κυρίως για την ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

