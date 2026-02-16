Για την «Ατζέντα 2030», ο Νίκος Δένδιας εξήγησε ότι αφορά «όχι μόνο την ολιστική προσέγγιση στην άμυνα της χώρας, αλλά και τη βελτίωση, τη μεγάλη βελτίωση, στο επιπέδου ζωής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Πρέπει από τα νέα παιδιά να κινητροδοτήσουμε τους καλύτερους προκειμένου να φορέσουν την έντιμη στολή του υπαξιωματικού και του αξιωματικού των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων. Και έχουμε δημιουργήσει ένα ολιστικό πρόγραμμα για να βελτιώσουμε τη ζωή τους. Ένα συνολικό πλαίσιο που θα επιτρέψει σε αυτούς τους ανθρώπους να εκτελέσουν το μεγάλο καθήκον. Το μεγάλο καθήκον να υπερασπίζουν την ασφάλεια και το επίπεδο ζωής όλων ημών των υπολοίπων, για να είναι στα σύνορα με την ήσυχη συνείδηση ότι η πατρίδα καταλαβαίνει τι προσφέρουν».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών (Β3 εκλογική περιφέρεια), Νίκος Δένδιας, χθες το βράδυ, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του πολιτικού γραφείου της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Αντωνίου, στην Καστοριά.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο που δημιουργείται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας πρόσθεσε: «Εσείς εδώ στην Καστοριά μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα από καθέναν άλλον, γιατί και εσείς εδώ υπερασπίζετε σύνορα».

«Γιατί το γεγονός ότι αυτός ο ιερός τόπος ανήκει στην Ελλάδα, ότι από εδώ απ' έξω υπάρχει ελληνική σημαία, ότι σε αυτό εδώ το έδρανο μιλάει Έλληνας υπουργός, δεν ήταν αυτονόητο κάποιες εκατονταετίες πριν. Δόθηκε μάχη για να είναι η Καστοριά ελληνική. Δόθηκε μάχη για να είναι η Μακεδονία ελληνική. Δόθηκε μάχη για να μιλάμε ελληνικά εδώ, δόθηκε μάχη για να χτυπούν οι καμπάνες εδώ» ανέλυσε.

«Για όλα αυτά, για όλες αυτές τις μάχες και το αίμα που χύθηκε στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτούς που τις έδωσαν χθες, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο» εξήγησε.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «είναι καλό οι νέες γενιές των Ελλήνων να θυμόνται τι έκαναν οι παλιότεροι».

Και συμπλήρωσε: «Για εμάς, τη Νέα Δημοκρατία, αυτό συνιστά εθνική υποχρέωση, γιατί εμείς είμαστε ένα κόμμα που κουβαλάει στην πλάτη μας την εθνική παράδοση».

«Αισθανόμαστε», ανέφερε, «ως εθνική υποχρέωση τη διάσωση της εθνικής μας ταυτότητας, την προβολή του εθνικού στοιχείου του Ελληνικού. Την παράδοσή μας, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, την Ορθοδοξία. Αυτά μας κάνουν να είμαστε αυτό που είμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κα' εξοχήν εθνικό κόμμα».

Για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη νέα εποχή, είπε ότι «ζούμε σε καιρούς μετάβασης» και «έχουν αλλάξει όλα».

«Όλα. Ό,τι ξέρουμε, ό,τι ξέρετε για την άμυνα, πρέπει να αλλάξει. Ακριβώς για να συνεχίσουμε να μπορούμε να υπερασπίζουμε τις αρχές και τις αξίες που υπερασπίζαμε μέχρι σήμερα. Ακριβώς για να μπορούμε να εκτελέσουμε το συνταγματικό καθήκον των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι η υπεράσπιση των γεωγραφικών και συνταγματικών ορίων του Ελληνισμού, η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η υπεράσπιση τελικά όλου του αξιακού πλαισίου που πρεσβεύει και η Νέα Δημοκρατία» επισήμανε.

«Πρέπει αυτό που παλιά ήταν ένα αξιόμαχο σύνολο οπλικών συστημάτων και στελεχών, να το μετατρέψουμε τώρα, στην αρχή του 21ου αιώνα, σε μια μηχανή επεξεργασίας γνώσης και πληροφορίας. Ένα ολιστικό σύστημα που το έχουμε ονομάσει "Ασπίδα του Αχιλλέα" που είχε πέντε διαφορετικά επίπεδα. Πέντε επίπεδα έχει και η άμυνα της πατρίδας μας. Ένα επίπεδο στη στεριά, ένα επίπεδο στη θάλασσα, ένα επίπεδο στον αέρα Αυτά θα μου πείτε τα ξέρουμε. Ένα επίπεδο στο διάστημα όμως και ένα επίπεδο στον κυβερνοχώρο, αυτά που δεν είχαμε. Αυτά λοιπόν όλα μαζί πρέπει να τα φτιάξουμε και πρέπει να τα φτιάξουμε εκμεταλλευόμενοι και το τελευταίο λεπτό του ευρώ από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου που μας εμπιστεύτηκε» ξεκαθάρισε.

«Γιατί για να έχουμε τους καλύτερους», συνέχισε, «γιατί χρειαζόμαστε τους καλύτερους, πρέπει να υπάρχει αντιπαροχή απέναντι σε αυτούς τους καλύτερους».

Για τη βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι παρέχεται «δωρεάν κατοικία όταν τους μεταθέτουμε σε χώρο που δεν έχουν ιδία συμφέροντα και δεν έχουν επιλέξει, στήριξη της νέας στρατιωτικής οικογένειας με νέες μαιευτικές κλινικές, με βρεφονηπιακούς σταθμούς».

Και επιπλέον: «Στήριξη του καλαθιού του στρατιωτικού καλαθιού στα πρατήρια, ώστε να μπορούν μεσοσταθμικά να έχουν φτηνότερη πρόσβαση σε αγαθά. Στήριξη των απόστρατων, με δυνατότητα να βρουν άλλη δουλειά στην αγορά εργασίας, που σήμερα χρειάζεται ανθρώπους, αλλά επίσης όταν δεν μπορούν να υπηρετήσουν τον εαυτό τους, να υπάρχουν στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης».