Παρουσία στην τελετή θεμελίωσης συγκροτήματος οικιών για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ορεστιάδα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας παρέστη και μίλησε το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 στην ετήσια εκδήλωση της ΔΕΕΠ Ροδόπης για την κοπή της βασιλόπιτας.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης, ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βασίλης Πολιτειάδης, και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ροδόπης της ΝΔ Παρασκευή Ελευθεριάδου.

Κατά την ομιλία του ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Τα της συμπόρευσής μας τα ανέφερες ήδη Ευριπίδη (Στυλιανίδη), άρα δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβω.

Κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, στελέχη των οργανώσεών μας, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας μιλήσω από την καρδιά μου.

Κατ’ αρχήν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι ότι δε θα εκμεταλλευτώ τον χρόνο σας. Θα προσπαθήσω να μην σας ταλαιπωρήσω. Να ανταποδώσω με τον καλύτερο τρόπο το τεράστιο κομπλιμέντο που κάνατε κυρία Πρόεδρε της Νομαρχιακής, Βούλα μου, σε εμάς όλους, να είστε σήμερα, απόψε εδώ.

Το δεύτερο που θέλω να κάνω, είναι να ξεκινήσω μιλώντας όχι για εμάς, για τη Νέα Δημοκρατία, για το σπίτι μας, για την παράταξή μας, αλλά για τη Θράκη και για τη Ροδόπη.

Ο Ευριπίδης προηγουμένως έθεσε ένα πολύ κεντρικό ζήτημα. Το θέμα του ελέγχου της μεταβίβασης ακινήτων. Στη ζωή μου είμαι δικηγόρος. Μάλιστα είμαι δικηγόρος ακινήτων και είμαι δικηγόρος Εμπορικού Δικαίου και είμαι δικηγόρος Ναυτικού Δικαίου. Αυτό κάνω για να ζήσω.

Τυχαίνει να το ξέρω αρκετά καλά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ευχαριστώ τον Ευριπίδη που το έθεσε τόσο ξεκάθαρα και τους συναδέλφους που συνυπέγραψαν για να μου δώσουν την ευκαιρία να επαναφέρουμε τη θεωρία του ελέγχου.

Για όσους από εσάς, περισσότεροι δεν την ξέρετε, η θεωρία του ελέγχου είναι ένα περίεργο δημιούργημα της νομοθεσίας του αγγλικού δικαίου. Τι έγινε;

Πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί προσπάθησαν να φτιάξουν πλοία με αγγλική σημαία για να μην μπορεί να τα κατάσχει το τότε Αυτοκρατορικό Βρετανικό Ναυτικό στην περίπτωση της έκρηξης πολέμου. Και τότε το βρετανικό σύστημα δημιούργησε η θεωρία του ελέγχου. Σημαίνει, δεν ψάχνω μόνο για εταιρεία ή ποιος αγοράζει ένα ακίνητο ή αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο, αλλά ποιο είναι το υποκρυπτόμενο νομικό και οικονομικό συμφέρον πίσω από αυτό.

Αυτό, λοιπόν, θα επαναφέρουμε. Υπάρχει προηγούμενο στην Ελλάδα, ο νόμος 1892/1990. Εγώ έρχομαι από μια περιοχή την Κέρκυρα που είχε τέτοια θέματα, άρα αυτό, νομίζω, θα το χειριστούμε με επιτυχία.

Χαίρομαι, όμως, που μου το θέτει ο Ευριπίδης εδώ, το συζήτησα πριν και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, γιατί θέλω να ξέρω ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία έχει τη λαϊκή στήριξη. Ανταποκρίνεται σε στόχους, σε προσδοκίες του τόπου.

Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να απαντήσω είναι, επίσης, στην τοποθέτηση του Ευριπίδη, για το ότι κάθε υπουργός που έρχεται εδώ πρέπει κάτι να αφήνει πίσω του. Είναι σωστό αυτό.

Θα ήθελα να προτείνω, κύριε Περιφερειάρχα, αν έχετε την καλοσύνη να δεχτείτε την πρόταση, από μικροφώνου-δεν το συνηθίζω, αλλά δεν ήξερα τι θα πει ο Ευριπίδης, παρ’ ό,τι είμαστε φίλοι, δεν με προειδοποίησε- θα ήθελα να σας προτείνω μια τριμερή. Ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην Περιφέρεια και στο Πανεπιστήμιο. Ο Πρύτανης δεν είναι εδώ, φαντάζομαι όμως δεν θα έχει αντίρρηση.

Η τριμερής αυτή, ένα μνημόνιο τριμερές, θα έχει την έννοια της πρωτοβουλίας που θα ξεκινάει από μας, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να δημιουργήσουμε εδώ ένα οικοσύστημα αμυντικών επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων ιδίως καινοτομίας.

Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα και στην Αχαΐα.

Υπάρχει κυρίες και κύριοι μια τεράστια ανάγκη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη και στον κόσμο, προϊόντων και καινοτομίας στο τομέα της άμυνας, που συνήθως είναι προϊόντα διπλής χρήσης, δηλαδή χρησιμοποιούνται για την άμυνα, αλλά χρησιμοποιούνται και στην κανονική ζωή.

Για όλα αυτά που δεν υπάρχουν επαρκείς γραμμές παραγωγής σήμερα στην Ευρώπη, υπάρχει και θα υπάρξει χρηματοδότηση. Και αυτό που χρειάζεται, είναι δημιουργία της υποδομής αυτής που θα τα παράξει.

Γι’ αυτό κύριε Περιφερειάρχα, κατ’ ιδίαν, μπορούμε να πούμε και με τον Ευριπίδη και με τον Πρύτανη περισσότερα, θα σας πρότεινα να επανέλθω εδώ στην έδρα σας, και να υπογράψω μια τέτοια συμφωνία, η οποία θα δημιουργεί κίνητρα για αυτές τις επιχειρήσεις και επίσης για το πανεπιστήμιο για να συμμετάσχει.

Το τρίτο το οποίο θέλω να ξέρετε, και αυτό έχει ήδη γίνει, είναι ότι στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, υπάρχει και δεύτερος κύκλος που θα αρχίσει το 2027της μεταρρύθμισης.

Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, εδώ δεν μπορώ να επεκταθώ, το καταλαβαίνετε, με αριθμούς, το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μετακινήσει ανθρώπινους και αμυντικούς πόρους προς τη Θράκη. Και αυτό θα συνεχιστεί.

Άρα λοιπόν, από ό,τι έθεσε ο Ευριπίδης, θεωρώ ότι μπορώ εντίμως να του πω, ότι φεύγοντας από εδώ θα αφήσω κάτι πίσω. Και για αυτό σας ευχαριστώ πολύ.

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανάρθω σύντομα.

Έρχομαι τώρα στα δικά μας, στα οικογενειακά μας. Θα μου επιτρέψετε να βγάλω το «καπέλο» του Υπουργού, παρότι θα σας πω τι κάνουμε στην Άμυνα, γιατί αυτό είναι του κόμματός μας το Πρόγραμμα στην Άμυνα, και να φορέσω το καπέλο του στελέχους αυτής της παράταξης.

Και με αυτή την ιδιότητα να ξεκινήσω μεταφέροντας σας τους πιο εγκάρδιους και ειλικρινείς χαιρετισμούς και την αγάπη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Φίλες και φίλοι, δεν σας κρύβω, είμαι σε αυτό το κόμμα όπως και ο Ευριπίδης από μικρό παιδί. Από όταν τον γνώρισα, δηλαδή, να σας το προσδιορίσω και χρονικά, έχουμε και οι δύο με τον βουλευτή και υπουργό σας ένα κοινό φίλο, τον Κώστα Καραμανλή.

Μπήκαμε εκεί δύο στην πολιτική. Έτσι, υπηρετήσαμε και οι δύο αυτήν την Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, του 2004- 2009. Υπηρετούμε την παράταξη όλη μας τη ζωή.

Είναι το σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας, είναι ο χώρος αναφοράς μας, την πονάμε, την αγαπάμε. Είστε η ευρύτερη οικογένειά μας.

Εγώ θέλω να σας πω ότι έφτασα να υπηρετήσω κορυφαία Υπουργεία, δεν το περίμενα στη ζωή μου. Ήταν όνειρό μου, όταν άρχισα να πολιτεύομαι, να εκλεγώ δύο-τρεις φορές Βουλευτής. Δεν περίμενα ποτέ ότι η ζωή, η παράταξη, η κοινωνία, θα μου δώσει τις ευκαιρίες που μου έδωσε. Επιδιώκω λοιπόν όσο μπορώ να τις ανταποδώσω στην παράταξη και στην κοινωνία.

Και θέλω να σας πω ότι ο οδηγός μου, όπως ο οδηγός όλων μας, είναι οι αξίες αυτής της παράταξης.

Οι αξίες μας που είναι αξίες που μας δένουν με την κοινωνία.

Διότι εμείς δεν είμαστε η παράταξη του κεφαλαίου. Εμείς είμαστε η παράταξη των απλών ανθρώπων. Είμαστε η παράταξη του μέσου Έλληνα. Είμαστε η παράταξη του οικογενειάρχη, είμαστε η παράταξη αυτού που βγάζει το μεροκάματο, αυτού που παλεύει γι’ αυτό. Είμαστε η συνέχεια του λαϊκού κόμματος. Αυτό είμαστε. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Αυτό είναι το DNA μας.

Και θέλω να σας πω ότι έχω μία αγωνία και θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά, γιατί εδώ είμαστε οικογένεια.

Ποια είναι η αγωνία μου; Κοιτάω τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις όπως τις κοιτάμε όλοι. Δεν χρειάζεται να σας καταθλίβουν ή να σας ενθουσιάζουν. Οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία μιας στιγμής. Έτσι να τις βλέπετε πάντα, αλλά, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις μελετάμε.

Σε αυτήν την συγκυρία λοιπόν, ενώ μπαίνουμε στην τελευταία φάση της κυβερνητικής μας θητείας, οι μετρήσεις δείχνουν απόκλιση ανάμεσα στην παράταξη και στην εκλογική απήχηση του κόμματος. Το κόμμα είναι η εκλογική έκφραση της παράταξης.

Αυτό το κενό, εμένα με απασχολεί και με απασχολεί πάρα πολύ.

Πρέπει λοιπόν, στο πλαίσιο της προσπάθειας προς το προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριό μας, που θα γίνει το Μάϊο όπως είπε ο Πρόεδρος, να βρούμε γιατί υπάρχει αυτό το κενό και να καλύψουμε αυτό το κενό.

Ο θρίαμβος των εκλογών του ’23, περάσαμε το 40%, δεν είναι καν το όριο της παράταξης. Η παράταξη έχει πάει πολλές φορές και αρκετά πάνω από αυτό.

Πρέπει λοιπόν να καθίσουνε όλοι σε αυτό το προσυνεδριακό διάλογο, να σκεφτούμε, να συζητήσουμε πώς μπορούμε να ξαναπάμε σε αυτά τα ποσοστά.

Διότι αν σας πω αυτή τη στιγμή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για Πρωθυπουργός της Ελλάδας, νομίζω σας λέω το αυτονόητο.

Εάν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το καταλληλότερο κόμμα να κυβερνήσει στην Ελλάδα, νομίζω σας λέω το αυτονόητο.

Αν σας πω ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη σοβαρή πρόταση που απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία, σας λέω πάλι το αυτονόητο.

Όμως σας έχω πει ήδη τρία αυτονόητα, αλλά αυτά τα τρία αυτονόητα δεν είναι αρκετά για να εξηγήσουν την υστέρησή μας απέναντι στην εκλογική απήχηση της παράταξης.

Πρέπει λοιπόν, πραγματικά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα μεταξύ μας και να δούμε πώς θα απευθυνθούμε πάλι στην κοινωνία, με έναν τρόπο που θα μας φέρει εκεί που μας αξίζει. Ακριβώς για τα τρία που σας είπα πριν.

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για Πρωθυπουργός, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η καταλληλότερη να κυβερνήσει και γιατί το κόμμα μας είναι το μόνο που έχει καταθέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Θέλω να σας πω και λίγο τώρα, γιατί υποσχέθηκα να μη σας κουράσω και θέλω να εκμεταλλευτώ το χρόνο για να μου επιτρέψετε να περάσω και να χαιρετήσω την καθεμία και τον καθένα από εσάς που μας έκαναν τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα απόψε εδώ. Τους Νεοδημοκράτες, ξέρετε, θέλω να τους ξέρω.

Θέλω να τους έχω χαιρετήσει μια φορά, τουλάχιστον στη ζωή μου και θέλω να ξέρω τουλάχιστον τα πρόσωπά τους. Θέλω όταν τους ξαναβλέπω στον δρόμο, μπορεί να μην θυμάμαι το όνομα, το επώνυμο, αλλά να ξέρω ότι τον έχω ξαναδεί και τον έχω χαιρετήσει.

Έρχομαι να σας πω τώρα τι κάνουμε στο Υπουργείο, το οποίο μου έκανε τη τιμή ο Πρωθυπουργός να είμαι Υπουργός και το οποίο έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα εδώ στη Θράκη, ίσως το πιο σημαντικό αποτύπωμα από οπουδήποτε.

Φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη αλήθεια.

Μερικοί από σας είναι απόστρατοι, κάποιοι ίσως θυμούνται πως έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για να καταλάβουμε τι γίνεται στον κόσμο σήμερα, σας παρακαλώ ξεχάστε τα όλα. Ό,τι ξέρουμε, δεν ισχύει. Ό,τι έχουμε μάθει, δεν υπάρχει. Και αν θέλουμε η Πατρίδα μας να στέκεται ισχυρή, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Όλα!

Αυτό είναι που επαγγέλλεται αυτό που έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030». Γιατί 2030; Παρένθεση, το κάναμε πριν οι Ευρωπαίοι φτάσουν στο ίδιο συμπέρασμα. Γιατί πρέπει να το έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το 2030.

Και κάτω από αυτό το εργαλείο υλοποίησης, που το λέμε «Ασπίδα του Αχιλλέα». Γιατί το λέμε «Ασπίδα του Αχιλλέα»; Όχι γιατί μας αρέσει μόνο η μυθολογία. Αλλά σε όσους από εσάς ξέρουν μυθολογία, έχουν διαβάσει ίσως τον Τρωικό Πόλεμο ή θυμούνται από το σχολείο, η «Ασπίδα του Αχιλλέα», η ασπίδα που του έδωσε η Θέτιδα, όταν ο Έκτορας είχε πάρει τα όπλα του Πάτροκλου, τα αρχικά όπλα του Αχιλλέα, η δεύτερη ασπίδα που του έδωσε είχε πέντε επίπεδα. Πέντε διαφορετικά επίπεδα με παραστάσεις.

Εμείς, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε ως ενοποιημένη πρόκληση πέντε διαφορετικούς χώρους. Τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο.

Εάν αυτά όλα δεν τα ενοποιήσουμε και δεν τα αντιμετωπίσουμε μαζί, τότε δεν θα καταφέρουμε κάτι.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», λοιπόν, είναι ένα ενοποιημένο σύστημα που ενώνει όλους τους αισθητήρες ,οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Όλα τα σημεία αντίληψης, οπουδήποτε και αν είναι, από το μάτι του στρατιώτη μέχρι την κάμερα στον Έβρο, μέχρι το ραντάρ της φρεγάτας «Κίμων» που πλέει με τη βοήθεια του Θεού στο Αιγαίο, τα μεταφέρει σε ένα ενιαίο κέντρο. Το ενιαίο κέντρο το οποίο λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, κατηγοριοποιεί τις απειλές, προτεραιοποιεί τις απειλές και προτείνει το ποιό μέσο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή.

Γιατί να σας το πω με ένα παράδειγμα: Εάν εκτοξευθεί εναντίον μας ένα drone σαν αυτά της Ουκρανίας για να μην χρησιμοποιήσω γειτονικά μας ονόματα. Ένα Shahed. To Shahed στην πιο ακριβή του έκδοση κάνει περίπου 100.000 ευρώ.

Το βλέπουμε λοιπόν στο ραντάρ, και αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αεράμυνα χωρίς να έχει άλλη πληροφόρηση πατάει ένα κουμπί, και στέλνει έναν πύραυλο Patriot εναντίον του και καταστρέφει το Shahed. Τυπικά θα πείτε μπράβο. Εγώ θα σας πω «την πατήσαμε»! Γιατί το Shahed κάνει 100.000 ευρώ αλλά ο Patriot κοστίζει 2,5 εκατομμύρια.

Άρα λοιπόν, αυτό το σύστημα πρέπει να είναι ένα έξυπνο σύστημα. Ή επίσης αν έρχεται ένας βαλλιστικός πύραυλος εναντίον μας θα δημιουργήσουμε όπως σας είπα, αντιβαλλιστική προστασία. Θόλο.

Αλλά αν ο πύραυλος πρόκειται να πέσει σε ένα χωράφι εδώ στη Ροδόπη δεν χρειάζεται να χαλάσω ένα εκατομμύριο για να στείλω ένα πύραυλο να τον αντιμετωπίσει στο διάστημα. Μπορώ να τον αφήσω να κάνει τη βόλτα του να έρθει να πέσει ωραιότατα στο χωράφι να μας ανοίξει και μια ωραία τρύπα και ίσως βρούμε και νερό. Πρέπει λοιπόν, όλο αυτό να το φτιάξουμε αλλιώς. Και αυτό είναι που φτιάχνουμε. Και αυτό είναι που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα παραδώσει στην ελληνική κοινωνία. Διαφορετικές Ένοπλες Δυνάμεις από αυτές που παρέλαβε. Έχοντας καταλάβει ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τελείως.

Αλλά αυτό είναι το σύστημα. Πίσω και πέρα από κάθε σύστημα, κυρίες και κύριοι, είναι οι άνθρωποι. Και χωρίς αυτούς δεν κάνουμε το παραμικρό.

Και σας είπα πριν, ότι εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα. Μας νοιάζει ο μέσος Έλληνας. Μας νοιάζει.

Για αυτό, λοιπόν, πέρα από την «Ατζέντα 2030» που αφορά την «Ασπίδα του Αχιλλέα», υπάρχει ένα κομμάτι της «Ατζέντας 2030» που αφορά τα Στελέχη, τους ανθρώπους, τους Αξιωματικούς, τους Υπαξιωματικούς, τους ΕΠΟΠ, ακόμα και τους οπλίτες, τους κληρωτούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εκεί λοιπόν, φτιάχνουμε το καλύτερο δίκτυο ενίσχυσης και προστασίας της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Και το φτιάχνουμε ως υπόδειγμα για όλο το δημόσιο. Όχι μόνο για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Θα μου επιτρέψετε να είμαι περήφανος ότι αυτό που κάνουμε, εάν το αντιγράψει όλο το Δημόσιο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Και εξηγώ:

Πρώτον, στέγη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Έλληνα σήμερα; Η στέγη. Όποιος έχει παιδί στο πανεπιστήμιο και δοκιμάσει να νοικιάσει μια γκαρσονιέρα, εδώ κοντά μας, εδώ, στην Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα, ξέρει τι λέω.

Προσπαθούμε λοιπόν, για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουμε δωρεάν στέγη. Και μέχρι το 2030, ίσως πάμε ένα-δυο χρόνια μετά, κάθε στέλεχος θα έχει δωρεάν στέγη. Όταν μεταθέτουμε ένα στέλεχος εκεί που τον στέλνουμε εμείς, θα του δίνουμε και ένα κλειδί.

Χτίζουμε 10.500 χιλιάδες σπίτια και επισκευάζουμε άλλες 7.000 σπίτια. Μέχρι το 2026, το τέλος του ’26, το χρόνο που έχει αρχίσει, εδώ στη Θράκη θα παραδώσουμε 271 καινούρια σπίτια σε Στελέχη μας. Και αυτό θα συνεχίσει.

Εκτός από το δωρεάν σπίτι, όμως, υπάρχει, όπως ξέρετε, το καλάθι της νοικοκυράς. Η ακρίβεια. Σήμερα ήμουν στο πρατήριο των Ενόπλων Δυνάμεων, στον Καρέα.

Πήγα να δω τις τιμές. Πρέπει να καταφέρουμε το καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας και του Εφέδρου και όσων βοηθάνε τις Ένοπλες Δυνάμεις, να είναι 20% χαμηλότερο από το καλάθι στο σούπερ μάρκετ των υπόλοιπων.

Δημιουργούμε γηροκομεία. Δημιουργούμε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δημιουργούμε δομές στήριξης της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Και επίσης, όπως ξέρετε, αυξήσαμε τους μισθούς.Αυτό που δεν ξέρετε, όμως, είναι πώς αυξήσαμε τους μισθούς. Τους μισθούς δεν τους αυξήσαμε με το υστέρημα της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Τους αυξήσαμε με εξοικονομήσεις που κάναμε μέσα στο Υπουργείο.

Με τα στρατόπεδα που κλείσαμε, με τις οργανικές θέσεις που εκλογικεύσαμε.

165 εκατομμύρια τον χρόνο έχουμε εξοικονομήσει μέχρι σήμερα. Και αυτό θα συνεχίσει διότι τον επόμενο χρόνο ελπίζω ότι θα πάμε σε νέο κύκλο αυξήσεων για τους στρατιωτικούς αν μας επιτραπεί να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε.Και γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί ανταγωνιζόμαστε τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί θέλουμε οι Ένοπλες Δυνάμεις να μπορούν να προσελκύσουν τους καλύτερους και τους ικανότερους από τους Έλληνες.

Χρειαζόμαστε σε αυτό που αποτελεί συνθήκη για την επιβίωση της Πατρίδας να έχουμε τους καλύτερους. Τους καλύτερους! Και αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε δωρεάν.

Τελειώνω γιατί βλέπω ότι υπερβαίνω το όριο που έθεσα ο ίδιος στον εαυτό μου.

Επανέρχομαι εδώ στην Θράκη. Η Θράκη είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί; Και το λέω εγώ που είμαι από την Κέρκυρα. Θα μου άρεσε να το πω αυτό ίσως για την πατρίδα μου.

Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Έχουμε το πρότυπο ύπαρξης διαφορετικών θρησκειών που όμως οι θρησκείες είναι προσωπική πεποίθηση του καθενός και δεν είναι μέθοδος διακυβέρνησης.

Είτε ο χριστιανισμός είτε το Ισλάμ ,εδώ, δεν υλοποιούνται ως μέθοδος διακυβέρνησης.Υλοποιούνται ως εσώτερη θρησκευτική πεποίθηση του ανθρώπου. Του τρόπου που βλέπει τον Θεό, που επικοινωνεί με το επέκεινα. Και εμείς το σεβόμαστε απολύτως.

Και πρέπει να πω, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που ξέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν πήγε ούτε ένας (ένας!) από τη μουσουλμανική της μειονότητα να υπηρετήσει οποιοδήποτε φονταμενταλιστικό κίνημα είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, είτε οπουδήποτε. Που δεν βρέθηκε ούτε ένας ο οποίος να υπηρετήσει την τρομοκρατία οπουδήποτε. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία.

Αυτό λοιπόν το πρότυπο της ανοιχτής κοινωνίας, της κοινωνίας που επιτρέπει στον καθένα να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά όλα τα ενοποιεί σε ένα πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων της γυναίκας, του κράτους δικαίου, αυτό είναι ένα τεράστιο κεκτημένο της Θράκης. Τεράστιο. Είναι δικό σας επίτευγμα. Επίτευγμα της καθεμιάς και του καθενός από εσάς.

Αυτό που μπορεί να κάνει το ελληνικό κράτος, η ελληνική Πολιτεία, είναι να χτίσει πάνω σε αυτό το επίτευγμά σας. Να έρθει και να μετατρέψει αυτό το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό σε μια μεγάλη, στέρεη, ισχυρή πρόταση οικονομικής ανάπτυξης και να εξασφαλίσει στην Θράκη ένα καλύτερο αύριο.

Για να γίνει όμως αυτό, και καταλήγω γιατί εδώ είμαστε μια κομματική οικογένεια, μια παραταξιακή οικογένεια, πρέπει η μεγάλη παράταξη, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Να είστε καλά, καλή χρονιά και ευχαριστώ θερμά για την τεράστια ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ από καρδιάς.

Να είστε πάντα καλά!».