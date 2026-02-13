Οι χειριστικοί άνθρωποι βασίζονται στις συναισθηματικές αντιδράσεις. Τη στιγμή που επιβραδύνεις τη συζήτηση και γίνεσαι περίεργος, το πλεονέκτημά τους εξασθενεί.

Έπειτα από μια δεκαετία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σε επιτυχημένες επιχειρήσεις, η Shadé Zahrai έχει διαπιστώσει ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να σταματήσεις έναν χειριστικό άνθρωπο είναι μία βασική φράση: «Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πες μου περισσότερα».

Οι χειριστικοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα μέσα στα ξεσπάσματα, τη σύγχυση και την ασάφεια. Αυτή η απλή φράση βοηθά να εξουδετερωθούν αυτά τα στοιχεία και να αλλάξει η ισορροπία ισχύος στη συζήτηση.

Με το «αυτό είναι ενδιαφέρον», αναγνωρίζεις όσα ειπώθηκαν χωρίς να επικυρώνεις ή να αμφισβητείς τον ισχυρισμό του άλλου. Απλώς στέλνεις το σήμα: «Σε άκουσα, αλλά δεν ταράζομαι».

Αυτό αφαιρεί το συναισθηματικό δόλωμα στο οποίο βασίζονται πολλοί χειριστικοί άνθρωποι. Με το «πες μου περισσότερα» (ή άλλες παραλλαγές: «Τι σε κάνει να το λες αυτό;» «Τι σε οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα;»), απομακρύνεις τη σύγχυση και την ασάφεια, επιλέγοντας την περιέργεια.

Οι ερωτήσεις με «γιατί» μπορεί να ακούγονται κατηγορητικές και συχνά πυροδοτούν αμυντική στάση, για αυτό προτίμησε πιο ουδέτερες ερωτήσεις με «τι», ώστε να αποφύγεις την περαιτέρω κλιμάκωση της συζήτησης.

Αν κάποιος προσπαθεί να σου κάνει gaslighting…

Το gaslighting είναι όταν κάποιος σε κάνει να αμφισβητείς τη μνήμη σου ή την αντίληψή σου για την πραγματικότητα.

Μπορεί να πει: «Δεν το είπα ποτέ αυτό. Το θυμάσαι λάθος».

Και πάλι μπορείς να απαντήσεις: «Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πες μου περισσότερα για το πώς το θυμάσαι», αλλά στη συνέχεια μπορείς να προσθέσεις: «Δεν το θυμάμαι έτσι». Ή, αν είναι εφικτό: «Ας ρωτήσουμε κάποιον άλλον που ήταν εκεί».

Αυτό λειτουργεί επειδή δεν χρειάζεται να υπερασπιστείς τη μνήμη σου εκείνη τη στιγμή. Καλείς τον άλλον να εξηγήσει και να δώσει λεπτομέρειες.

Το gaslighting χάνει τη δύναμή του όταν πρέπει κανείς να στηριχθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Αν κάποιος προσπαθεί να σου δημιουργήσει ενοχές…

Όλοι το έχουμε ζήσει. Κάποιος χρησιμοποιεί την υποχρέωση ή το συναίσθημα για να σε πιέσει να κάνεις κάτι που δεν θέλεις να κάνεις.

Μπορεί να πει: «Μετά από όλα όσα έχω κάνει για σένα, έτσι μου το ανταποδίδεις;» Μπορείς να απαντήσεις: «Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι σε κάνει να το λες αυτό;», αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εκτιμώ όσα έχεις κάνει, αλλά αυτή παραμένει η απόφασή μου».

Ή: «Μπορώ να νοιάζομαι για σένα και παρ’ όλα αυτά να επιλέγω διαφορετικά».

Αυτό λειτουργεί επειδή η εστίαση μετατοπίζεται από το υποτιθέμενο χρέος σου στη δική τους συλλογιστική.

Όταν τους ζητάς να διατυπώσουν τη σκέψη τους και να εξηγηγηθούν, η συναισθηματική πίεση και το πλεονέκτημα συχνά εξασθενούν.

Αν κάποιος προσπαθεί να σε εξαναγκάσει διακριτικά…

Ο διακριτικός εξαναγκασμός εμφανίζεται όταν ένας χειριστικός άνθρωπος συνδέει τη συμφωνία με την αφοσίωση ή το ενδιαφέρον σου.

Μπορεί να πει: «Αν πραγματικά νοιαζόσουν, θα συμφωνούσες μαζί μου».

Μπορείς να απαντήσεις: «Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό;», αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το να νοιάζεσαι δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα».

Ή: «Μπορώ να νοιάζομαι και παρ’ όλα αυτά να το βλέπω διαφορετικά».

Αυτό αποσυνδέει τις αξίες σου από το αίτημά τους. Δεν διαφωνείς για το αν νοιάζεσαι· ρωτάς πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα.

Αυτό δημιουργεί ψυχολογικό χώρο και τότε η χειραγώγηση χάνει την αποτελεσματικότητά της.

Σε δύσκολες συζητήσεις, η αυτοκυριαρχία είναι συχνά πιο ισχυρή από την αντιπαράθεση.

Πηγή: CNBC