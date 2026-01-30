Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε το 2025 χρονιά ορόσημο για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ, τονίζοντας τον ρόλο της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου και στρατηγικού εταίρου στην Ευρώπη.

Τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας και της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ ανέδειξε η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στο «Economist – The World Ahead 2026: Athens Gala Dinner», υπογραμμίζοντας ότι το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής για τις διμερείς σχέσεις.

«Το 2025 ήταν η πιο σημαντική χρονιά στην πρόσφατη ιστορία των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας», τόνισε η κ. Γκίλφοϊλ, κάνοντας λόγο για ουσιαστική ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η άμυνα και η ενέργεια.

Ενέργεια και εθνική ασφάλεια

Αναφερόμενη στη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας, η πρέσβειρα των ΗΠΑ σημείωσε ότι «η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», επισημαίνοντας πως η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ ακολουθούν διαφορετική στρατηγική, βασισμένη σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό.

«Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, είναι μέσω του καθαρού και άφθονου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου».

Η κ. Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε ιστορική την υπουργική συνάντηση P-TEC στην Αθήνα, τονίζοντας ότι αποτέλεσε κομβικό βήμα για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης. Υπενθύμισε, επίσης, τη δέσμευση της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 και την πρόθεση αγοράς αμερικανικής ενέργειας ύψους 750 δισ. δολαρίων έως το 2028.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τα λόγια στις πράξεις

«Το 2026 αναμένουμε να δούμε αυτά τα λόγια να μετατρέπονται σε πράξεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι «παθητικός θεατής», αλλά πρωταγωνιστής στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, που ξεκινά από την Ελλάδα και εκτείνεται προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και στη μακροπρόθεσμη συμφωνία LNG διάρκειας 20 ετών που υπεγράφη στο πλαίσιο του P-TEC.

Σύμφωνα με την κ. Γκίλφοϊλ, ο Κάθετος Διάδρομος, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες Exxon Mobil–Hellenic Energy και την αναμενόμενη είσοδο της Chevron στο Αιγαίο, ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

«Το όραμα είναι σαφές. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για το ρωσικό φυσικό αέριο, όχι μόνο για μία σεζόν, αλλά για τις επόμενες γενιές».

Η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε ότι οι οικονομίες του μέλλοντος – από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κβαντική πληροφορική – εξαρτώνται άμεσα από την επάρκεια ενέργειας, προειδοποιώντας πως η αδυναμία κάλυψης της ζήτησης αφήνει χώρο στους ανταγωνιστές.

Εμπόριο και δεσμοί μεταξύ των λαών

Αναφερόμενη στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, σημείωσε ότι το εμπόριο Ελλάδας–ΗΠΑ ξεπερνά πλέον τα 14 δισ. δολάρια ετησίως, ενώ στάθηκε και στους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

«Το πραγματικό θεμέλιο αυτής της σχέσης, όπως και κάθε σχέσης, είναι οι λαοί μας».