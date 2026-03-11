Χαλάει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο. Όπως αναφέρει ο Μαρουσάκης, μπαίνουμε σε φθινοπωρινό σκηνικό.

Μία νεφική μάζα αναμένεται να κινηθεί σήμερα από τα νότια προς τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα, θα δημιουργηθεί ένα πιο συννεφιασμένο σκηνικό που δεν αποκλείεται αυτή η μάζα να αφήσει λίγες τοπικές βροχές προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται να κυριαρχήσει ηλιοφάνεια.

Την άλλη εβδομάδα ο καιρός θα αλλάξει ουσιαστικά και θα έρθουν περισσότερες βροχές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά της χώρας μας.

Είναι δυνατόν τις επόμενες ημέρες, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, να βλέπουμε κάποιες μπόρες στα βουνά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσουν ξανά ενίσχυση φθάνοντας ακόμα και τα 7 μποφόρ στο εσωτερικό του Αιγαίου.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες κάνει κρύο νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της χώρας. Τις μεσημεριανές όμως ώρες ο υδράργυρος θα φθάσει έως και 18 με 20 βαθμούς Κελσίου για πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Είναι χαρακτηριστικό της άνοιξης το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος αλλά και οι μπόρες σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Παρ'όλα αυτά θα έχουμε και κάποια περάσματα από λίγες συννεφιές. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 18 βαθμούς το μεσημέρι. Ανοιξιάτικες οι θερμοκρασίες.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Κρύο τις πρωινές ώρες γύρω από το κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας και προς το εσωτερικό της Κρήτης η ημέρα θα ξεκινάει με έντονη ηλιακή ακτινοβολία και κοντά στο απόγευμα στα βουνά, θα αναπτυχθούν κάποιες σύντομες μπόρες (βουνά Πίνδου και Πελοποννήσου).

Την Παρασκευή δεν αλλάζει πάλι το καιρικό μοτίβο. Αν βγουν λίγες μπόρες θα είναι σε βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν το Σαββατοκύριακο και από την άλλη εβδομάδα, θα αρχίσει να αποδιοργανώνεται περισσότερο το ατμοσφαιρικό βουνό που καλύπτει τη χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες και θα ανοίξει ο δρόμος για να ξεκινήσουν να μας έρχονται οι κακοκαιρίες.

Υπολογίζεται οτι μέχρι και την άλλη Τρίτη μπαίνουμε πάλι σε μία τροχιά βαρομετρικών χαμηλών που θα δώσει πάλι βροχές αλλά και θερμοκρασίες λίγο πιο χαμηλές. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι θα κάνει και αξιόλογο κρύο, μιας και είμαστε ήδη πάνω από τα θερμοκρασιακά για την εποχή επίπεδα.

Απολαμβάνουμε λοιπόν την άνοιξη μέχρι και τη Δευτέρα και στη συνέχεια ο καιρός το γυρίζει λίγο προς το φθινόπωρο, προχωρημένο φθινόπωρο, για να μας φέρει περισσότερες βροχές και λίγο περισσότερο κρύο.

