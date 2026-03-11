Αν οι Ισλανδοί ψηφίσουν υπέρ της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ στο δημοψήφισμα της 29ης Αυγούστου, ενδέχεται να προλάβουν ακόμη και το Μαυροβούνιο που σήμερα θεωρείται φαβορί για ένταξη στην Ένωση, δήλωσε η ΥΠΕΞ της Ισλανδίας στο Politico.

Η Ισλανδία μπορεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ΕΕ σε 1,5 χρόνο και να γίνει το 28ο κράτος-μέλος, ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών Θόργκερντουρ Κατρίν Γκουναρσντότιρ στο Politico.

Η Ισλανδία θα πραγματοποιήσει δημοψήφισμα στις 29 Αυγούστου για το αν θα επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ΕΕ, που είχαν διακοπεί. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Gallup δείχνει οριακό αποτέλεσμα: 52% υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών και 48% κατά.

«Μερικές φορές δεν πρέπει να αφήνεις τις δημοσκοπήσεις να σε καθοδηγούν, αλλά να ηγείσαι εσύ», δήλωσε η Γκουναρσντότιρ.

Η Ισλανδία είναι ήδη μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και συμμετέχει στη ζώνη Σένγκεν, οπότε έχει ήδη ενσωματώσει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, «δεν θα είναι τόσο περίπλοκο για εμάς» και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων «θα μπορούσε να είναι σχετικά γρήγορη διαδικασία», εφόσον οι πολίτες ψηφίσουν υπέρ της επανεκκίνησης των συνομιλιών.

Ερωτηθείσα αν η Ισλανδία θα μπορούσε να ξεπεράσει χώρες που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο ένταξης, όπως το Μαυροβούνιο, απάντησε «ναι». Ωστόσο πρόσθεσε ότι «το μεγαλύτερο ζήτημα θα είναι φυσικά η αλιεία».

Η Ισλανδία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ το 2009, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αλλά «πάγωσε» τις διαπραγματεύσεις το 2013 λόγω διαφωνίας σχετικά με την αλιευτική πολιτική και αλλαγών στις οικονομικές συνθήκες. Το 2015 απέσυρε επίσημα το αίτημά της.

Η Ισλανδή ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι ακόμη και αν οι Ισλανδοί ψηφίσουν «ναι» τον Αύγουστο, θα χρειαστεί δεύτερο δημοψήφισμα όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, τα οφέλη της ένταξης σε μια περίοδο «γεωπολιτικών αναταράξεων» επηρεάζουν όλο και περισσότερο την κοινή γνώμη, ανέφερε. «Είναι επίσης πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας να τους παρέχουμε προστασία και ασφάλεια εντός της Ένωσης».

Σύμφωνα με την ίδια, η Ισλανδία θα ωφεληθεί τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο ασφάλειας. «Έχουμε πάντα υψηλότερο πληθωρισμό και επιτόκια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχουν πάρα πολλά μονοπώλια στην οικονομία».

Από την άλλη πλευρά, και η ΕΕ θα ωφεληθεί από την ένταξη μιας πλούσιας και γεωστρατηγικά σημαντικής χώρας όπως η Ισλανδία, πρόσθεσε.

Με το δημοψήφισμα του Αυγούστου, «δίνουμε την εξουσία στον λαό», υπογράμμισε. «Θα ήταν ωφέλιμο τόσο για την Ισλανδία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουν τώρα οι διαπραγματεύσεις - όχι σε δύο χρόνια ή αργότερα, αλλά τώρα».

Με πληροφορίες από Politico