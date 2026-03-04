Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τουρισμός ενισχύθηκε στις περισσότερες χώρες της Ένωσης. Συγκεκριμένα, το 2025 οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν σε 24 από τα 27 κράτη-μέλη.

Το 2025 εξελίχθηκε σε ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σχεδόν 3,1 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σύγκριση με το 2024, δηλαδή κατά 66,4 εκατομμύρια περισσότερες.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των διεθνών αφίξεων, καθώς οι διανυκτερεύσεις από επισκέπτες του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 3,4% ή κατά 49,7 εκατομμύρια. Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις από εγχώριους τουρίστες σημείωσαν μικρότερη αλλά σταθερή αύξηση 1,1%, που αντιστοιχεί σε 16,7 εκατομμύρια περισσότερες νύχτες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η πλειονότητα της τουριστικής δραστηριότητας συγκεντρώθηκε σε τέσσερις χώρες, οι οποίες κατέγραψαν το 61,7% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στην ΕΕ. Στην κορυφή βρέθηκε η Ισπανία με 513,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 476,9 εκατομμύρια, τη Γαλλία με 471,7 εκατομμύρια και τη Γερμανία με 442,1 εκατομμύρια. Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσαν το Λουξεμβούργο με 3,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, η Λετονία με 5 εκατομμύρια και η Εσθονία με 6,7 εκατομμύρια.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Μάλτα με αύξηση 10,1% σε σύγκριση με το 2024, ενώ σημαντική ήταν και η άνοδος στην Πολωνία με 7,2%. Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (-2,4%), στη Ρουμανία (-1,7%) και στην Ιρλανδία (-0,4%).

Ανοδική πορεία σημειώθηκε και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι διανυκτερεύσεις στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, με άνοδο σε 25 κράτη-μέλη. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η Ιρλανδία με 12%, ενώ ακολούθησε η Μάλτα με 10,9%. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στη Ρουμανία (-4,6%) και στο Λουξεμβούργο (-0,4%).