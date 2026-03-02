Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο, έχει παρουσιάσει εδώ και καιρό, σχέδιο στρατηγικής ετοιμότητας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε σύγχρονες και σύνθετες απειλές. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης για τουλάχιστον 72 ώρες, χωρίς εξωτερική υποστήριξη.

Η σύσταση αυτή διατυπώνεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες της πανδημίας COVID-19, καθώς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία. Παράλληλα, επισημαίνεται η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές που επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές.

Η στρατηγική δίνει έμφαση τόσο στην κρατική όσο και στην ατομική ευθύνη. Κεντρικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ε. θα μπορεί να διατηρεί ζωτικές λειτουργίες - όπως η υγεία, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες - ακόμη και σε συνθήκες πίεσης.

Οι βασικές προμήθειες επιβίωσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν διεθνείς οργανισμοί όπως ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, οι ελάχιστες προμήθειες που πρέπει να διαθέτει ένα νοικοκυριό περιλαμβάνουν:

Νερό

4 λίτρα ανά άτομο ημερησίως (για κατανάλωση και βασική υγιεινή)

Απόθεμα για 1–2 εβδομάδες στο σπίτι

Σε περίπτωση εκκένωσης, ποσότητα για 3 ημέρες

Τρόφιμα

Μη αλλοιώσιμα και θρεπτικά τρόφιμα (κονσέρβες με σούπες, ζυμαρικά, ψάρια, λαχανικά, φρούτα)

Ξηροί καρποί, φυστικοβούτυρο, μπάρες δημητριακών

Βρεφικό γάλα σε σκόνη όπου απαιτείται

Ανοιχτήρι κονσερβών

Φωτισμός και επικοινωνία

Φακός με έξτρα μπαταρίες

Ραδιόφωνο με μπαταρίες

Κινητό τηλέφωνο με φορτιστή και φορτισμένα power bank

Υγεία και πρώτες βοήθειες

Κιτ πρώτων βοηθειών

Φάρμακα για τουλάχιστον 7 ημέρες

Ιατρικά αναλώσιμα (π.χ. ταινίες σακχάρου, μπαταρίες ακουστικών βαρηκοΐας)

Προστατευτικές μάσκες (Ν95 ή χειρουργικές)

Είδη προσωπικής υγιεινής

Σαπούνι

Χαρτί υγείας

Χαρτομάντηλα

Σερβιέτες

Υγρή χλωρίνη

Σημαντικά έγγραφα και χρήματα

Αντίγραφα ιατρικού ιστορικού

Λίστα φαρμάκων

Διαβατήριο και πιστοποιητικά

Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ως απόδειξη διεύθυνσης)

Μετρητά (κέρματα και μικρά χαρτονομίσματα)

Σημείωμα με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Επιπλέον εξοπλισμός σε περίπτωση εκκένωσης

Εφόσον χρειαστεί μετακίνηση από την κατοικία, προτείνονται επιπλέον: