Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιβεβαίωσε πως το δημοσίευμα περί ένταξης της Ελλάδας σε πυρηνική ομπρέλα της Γαλλία «έχει βάση», σημειώνοντας ότι περισσότερα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί η κυβέρνηση για ενδεχόμενο πληγμάτων σε πολιτικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της επικράτειας και τι μέτρα λαμβάνονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας και πως παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη.

Για τη διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου της Aramco στη Σαουδική Αραβία και αν υπάρχει κίνδυνος για τους Έλληνες στρατιώτες, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας έγινε επίθεση αλλά δεν κινδύνευσε κανένας από το προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, ούτε αμυντικό υλικό.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση στη Σούδα, απάντησε πως δεν υπάρχει λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες.

Για τον αριθμό των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή είπε πως δεν είναι όλοι οι πολίτες στον ίδιο κίνδυνο και σημείωσε πως όσοι αιτηθούν να επαναπατριστούν και μόλις αυτό καταστεί εφικτό θα κάνει η πολιτεία τα αδύνατα δυνατά στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

«Αυτή τη στιγμή η διαδικασία συντονίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών. Επιχειρησιακά δεν θα πω κάτι περισσότερο», σημείωσε.

Σε επόμενη ερώτηση αν η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα να μην συμμετέχει η Σούδα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η χώρα βάζει πριν και πάνω από όλα το διεθνές δίκαιο, κάνει έκκληση για αποφυγή κλιμάκωσης και δίνει έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών. «Ευτυχώς που η χώρα μας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο έχει μια κυβέρνηση που έχει προνοήσει, έχει ψηλώσει τη χώρα, έχει ενδυναμώσει την Ελλάδα και δεν έχει κυβέρνηση που αποτελείται από διάφορους ιδεοληπτικούς που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν μικροπολιτική», συμπλήρωσε ενώ για τη Σούδα σημείωσε ότι «απάντησε το υπουργείο άμυνας στα fake news».

Για την αεράμυνα της χώρας, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν γίνεται καμία συζήτηση επιχειρησιακών ζητημάτων στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.