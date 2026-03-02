Οι βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, ζητούν ενημέρωση για το αν υπάρχει σχέδιο οργανωμένου επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών.

Τον άμεσο, ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών (ναυτικών, εργαζομένων σε επιχειρήσεις, φοιτητών, οικογενειών που είναι προσωρινά ή μόνιμα εγκατεστημένες) που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες της Μέσης Ανατολή και σε αεροδρόμια χωρών των Κόλπου, ζητούν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου.

Όπως σημειώνουν στην ερώτηση, «παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού περί «ενεργοποίησης όλων των μηχανισμών του Υπουργείου Εξωτερικών», από μαρτυρίες και ρεπορτάζ «προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών».

«Ειδικότερα επικαλούμενοι μαρτυρίες Ελλήνων πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ρεπορτάζ ΜΜΕ, οι βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, ζητούν ενημέρωση για το αν υπάρχει σχέδιο οργανωμένου επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών, αν υπάρχουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης για ενδεχόμενη μαζική απομάκρυνση των Ελλήνων πολιτών, ποιες είναι προβλέψεις για ευάλωτες ομάδες, αν έχουν ληφθεί μέτρα στήριξης των τοπικών προξενικών Αρχών για την επικοινωνία με τους εκεί Έλληνες πολίτες, κ.α.», προσθέτουν.

Παράλληλα, θέτουν το ερώτημα «αν η κυβέρνηση έχει επικαιροποιήσει το αίτημά της για ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (UCPM) για αναχωρήσεις πολιτών, με δεδομένο ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από ευρωπαϊκούς φορείς και ότι άλλα κράτη-μέλη τον έχουν ήδη ενεργοποιήσει».