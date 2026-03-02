Εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, με τα βασικά αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής να παραμένουν κλειστά μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα Δευτέρα παρατείνοντας την αναταραχή στις παγκόσμιες αερομεταφορές που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ ήδη εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί.

Οι μετοχές μεγάλων αεροπορικών εταιρειών δέχθηκαν πιέσεις, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπαινίχθηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση μπορεί να διαρκέσει ακόμη τέσσερις εβδομάδες.

Μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι - του πιο πολυσύχναστου διεθνούς κόμβου στον κόσμο - παρέμειναν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, εν μέσω της πιο σοβαρής κρίσης στον τομέα των αερομεταφορών από τότε που η πανδημία του Covid-19 παρέλυσε τον κλάδο.

Πτήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, διαταράσσοντας χιλιάδες δρομολόγια, καθώς διεθνείς αερομεταφορείς συνεχίζουν να αναστέλλουν τις υπηρεσίες τους. Νωρίς τη Δευτέρα είχαν ήδη ακυρωθεί 1.239 πτήσεις. Οι Emirates (Ντουμπάι), Etihad (Άμπου Ντάμπι) και Qatar Airways (Ντόχα) έχουν ακυρώσει εκατοντάδες πτήσεις.

Σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware.

«Για τους ταξιδιώτες, δεν υπάρχει τρόπος να ωραιοποιηθεί η κατάσταση», δήλωσε ο Χένρι Χάρτεβελντ, αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας και πρόεδρος της Atmosphere Research Group. «Πρέπει να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς αυτές οι επιθέσεις εξελίσσονται και ελπίζουμε να τελειώσουν».

Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ και το Κατάρ ουσιαστικά παρέμενε ουσιαστικά άδειος τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Flightradar24.

Εγκλωβισμένοι από το Μπαλί μέχρι την Φρανκφούρτη

Ο αντίκτυπος επεκτάθηκε πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, με επιβάτες να είναι εγκλωβισμένοι από το Μπαλί έως τη Φρανκφούρτη.

Οι πλέον πληγείσες εταιρείες είναι:

Η Emirates, που ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Ντουμπάι έως τις 3 μ.μ. (ώρα ΗΑΕ) τη Δευτέρα.

Η Etihad, που ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς το Άμπου Ντάμπι έως τις 2 μ.μ.

Η Qatar Airways, που ανέστειλε τις πτήσεις λόγω κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ.

Καθώς η σύγκρουση επεκτάθηκε στον Λίβανο - με ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού μετά από εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ - μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της περιοχής παρέμεινε κλειστό. Κρίσιμα αεροδρόμια, όπως του Άμπου Ντάμπι και της Ντόχα, έκλεισαν ή λειτουργούσαν με σοβαρούς περιορισμούς.

Πληρώματα και πιλότοι βρίσκονται διασκορπισμένοι παγκοσμίως, περιπλέκοντας την επανεκκίνηση των πτήσεων όταν ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Οι υπερ-πλούσιοι βρήκαν λύση: Ιδιωτικά τζετ

Ενώ πολλοί επιβάτες προσπαθούν να βρουν πληροφορίες μέσα στο χάος, οι υπερ-πλούσιοι στράφηκαν σε ιδιωτικά τζετ. Σύμφωνα με τον Ameerh Naran της Vimana Private, πτήσεις από το Ριάντ προς την Ευρώπη μπορεί να κοστίζουν έως και 350.000 δολάρια.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι, αν και η περιοχή έχει συνηθίσει διαταραχές τα τελευταία χρόνια, ένα τόσο παρατεταμένο κλείσιμο του εναέριου χώρου – άνω των 24 ωρών – και το ταυτόχρονο κλείσιμο των τριών μεγάλων κόμβων του Κόλπου είναι πρωτοφανές.

Ο Κόλπος αποτελεί επίσης σημαντικό κόμβο για τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, αυξάνοντας τις πιέσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, πέραν των διαταραχών στις θαλάσσιες διαταραχές.

Βουτιά των μετοχών

Οι μετοχές της Japan Airlines υποχώρησαν 5,6%, της Singapore Airlines 4,5%, της Qantas 5,4% και της Cathay Pacific 2,9%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στον κλάδο.

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένες τιμές πετρελαίου, καθώς το Brent σημείωσε άνοδο έως 13% φτάνοντας τα 80 δολάρια το βαρέλι, με αναλυτές να προβλέπουν ότι η τιμή θα φθάσει έως και τα 100 δολάρια.

«Για όλους, ο κύριος αντίκτυπος θα προέλθει από τις τιμές του πετρελαίου, που προφανώς θα κινηθούν ανοδικά», δήλωσε ο σύμβουλος αεροπορικών μεταφορών Bertrand Grabowski.

Με πληροφορίες από Guardian