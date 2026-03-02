Απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημειώνουν άλμα άνω του 7% τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα, προκαλώντας σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Οι τιμές της ενέργειας κινούνται έντονα ανοδικά, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη ανησυχία των αγορών για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) διαμορφώνεται στα 72,19 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,17 δολαρίων ή 7,71%, επιβεβαιώνοντας ισχυρή ανοδική τάση στις πρωινές συναλλαγές. Αντίστοιχα, το Brent ενισχύεται ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 79,20 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη 6,33 δολαρίων ή 8,69%, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν σοβαρό κίνδυνο διαταραχής της παγκόσμιας προσφοράς.

Ανοδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου, με τα συμβόλαια να διαμορφώνονται στα 2,976 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 0,117 δολαρίων ή 4,09%. Η ευρύτερη άνοδος στον ενεργειακό κλάδο αντικατοπτρίζει τους φόβους ότι η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης και οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα κρίσιμων ενεργειακών οδών προκαλούν παρατεταμένες πιέσεις στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η απότομη άνοδος των τιμών έρχεται στον απόηχο εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων. Το ποιος θα κυβερνήσει τελικά το Ιράν, τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου του OPEC, παραμένει ασαφές, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει το Στενό του Ορμούζ, το σημαντικότερο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Η αντίδραση της αγοράς θα εξαρτηθεί από το αν ο πόλεμος οδηγήσει σε παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στο στενό, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών αργού. Αναλυτές της UBS επισημαίνουν ότι ο ρυθμός αποκατάστασης της κυκλοφορίας και το μέγεθος των ιρανικών αντιποίνων θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης, λέγοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες και ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει να συζητήσει. Όπως ανέφερε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται «πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα».

Σύμφωνα με αναλυτές της Rystad Energy και της Kpler, η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ έχει ουσιαστικά παγώσει, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Τα δεξαμενόπλοια φαίνεται να συσσωρεύονται στην περιοχή χωρίς να πραγματοποιούν διελεύσεις, γεγονός που εντείνει τους φόβους για σοβαρή διαταραχή της προσφοράς. Το 2025, περισσότερα από 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως περνούσαν από το στενό, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται σε χώρες της Ασίας, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι, εάν η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί περαιτέρω, η τιμή του Brent θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ δεν αποκλείεται σε ακραίο σενάριο να ξεπεράσει τα 120 δολάρια. Παράλληλα, οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου ενδέχεται να καταρρεύσουν λόγω πολιτικής αστάθειας, κοινωνικών αναταραχών και πιθανών απεργιών στις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές και τα λιμάνια, σε μια χώρα που παράγει περίπου 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.