Η Joan Eichner γιόρτασε πρόσφατα τα 100α γενέθλιά της. Αποδίδει την καλή της υγεία σε έναν ενεργό τρόπο ζωής και πολλούς φίλους.

Όταν η Joan Eichner από το Ντάλας του Τέξας γιόρτασε πρόσφατα τα 100ά γενέθλιά της, το πάρτι της ήταν ακριβώς όπως της αρέσει: γεμάτο με φίλους και δίπλα στο νερό, στην πισίνα του τοπικού YMCA, δηλαδή.

Επισκέπτεται το Moody Family YMCA τρεις φορές την εβδομάδα για μαθήματα υδρογυμναστικής και για να συνομιλήσει με άτομα. Και τα δύο είναι κεντρικά μέρη της ρουτίνας στα οποία αποδίδει την καλή της υγεία παρά την ηλικία της.

«Δεν νιώθω μεγαλύτερη», λέει στο TODAY. «Προσπαθώ να συνεχίσω τη ζωή μου. Μου αρέσει να είμαι ζωντανή και μου αρέσουν όλα όσα κάνω και βλέπω. Έτσι με κρατούν σε εγρήγορση».

Μεγάλωσε στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας, κοντά στα σύνορα με την Ουαλία. Μετακόμισε στο Βόρειο Τέξας πριν από περίπου 30 χρόνια. Απόλαυσε το ταξίδι, χάρη στην καριέρα του εκλιπόντος συζύγου της στην Πολεμική Αεροπορία, επειδή δεν χρειάστηκε να κάνει καμία από τις βαλίτσες, αστειεύεται.

«Νόμιζα ότι ήταν διασκεδαστικό» να ζω παντού, από την Ιαπωνία μέχρι την Ουάσινγκτον και τη Βόρεια Αφρική, λέει. Τι την τράβηξε στο Βόρειο Τέξας; Τα εγγόνια της, φυσικά. Έχουν μεγαλώσει από τότε, αλλά εξακολουθεί να τα βλέπει συχνά και ζει στο ίδιο κτίριο με την κόρη της, Ντέμπι Άιχνερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα, η Τζόαν Άιχνερ παραμένει σωματικά δραστήρια και συμμετέχει ενεργά στην κοινότητά της. Θα δυσκολευόσασταν επίσης να λύσετε ένα σταυρόλεξο πιο γρήγορα από αυτήν, λέει η κόρη της στο TODAY.

{https://www.youtube.com/watch?v=TuCYsioQIsA}

Ακολουθούν μερικές από τις συμβουλές της για μια μακρά και υγιή ζωή.

Παραμείνετε δραστήρια άτομα

Η Joan εξακολουθεί να κάνει αεροβική στο νερό τρεις φορές την εβδομάδα. Αγαπούσε το νερό από τότε που έμαθε να κολυμπάει ως κορίτσι και παρακολουθούσε μαθήματα σε κάθε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας όπου ζούσε.

Έχετε χόμπι

Η υδρογυμναστική είναι μόνο ένα από τα πολλά χόμπι της Joan Eichner. Λύνει επίσης το σταυρόλεξο, διαβάζει την εφημερίδα κάθε μέρα και, μέχρι πρόσφατα, πήγαινε συχνά βόλτες και ταξίδευε στην παραλία στη Φλόριντα κάθε χρόνο.

Τρώτε κυρίως φρούτα και λαχανικά

Η Joan μεγάλωσε σε «αγροτική περιοχή», εξηγεί η κόρη της, οπότε έτρωγαν πολλά φρέσκα προϊόντα. Στις ΗΠΑ, ακολουθεί μια διατροφή κυρίως με φρούτα και λαχανικά και πολύ λίγο κρέας. Αλλά απολαμβάνει περιστασιακά λιχουδιές. «Υποτίθεται ότι μου αρέσει η άσκηση και η υγιεινή διατροφή, αλλά μου αρέσει το κρασί και η σοκολάτα», γελάει η Joan Eichner.

Βοηθήστε την κοινότητά σας

Το Κατηχητικό Σχολείο στην εκκλησία της είναι μέρος της εβδομαδιαίας ρουτίνας της Joan Eichner και ανυπομονεί για τα έργα που κάνουν για να βοηθήσουν την κοινότητα. Για παράδειγμα, της αρέσει να φτιάχνει μαριονέτες και μαξιλάρια για ασθενείς στο Νοσοκομείο Παίδων και Ιατρικό Κέντρο του Ντάλας.

Περάστε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους

Αν η Joan Eichner δεν είναι στο YMCA, στο διαμέρισμά της, στην εκκλησία ή στο μεσημεριανό γεύμα με φίλους, μπορεί να τη βρείτε στο Δενδροκομείο του Ντάλας. Είναι ένα από τα αγαπημένα της μέρη για να πάει επειδή αγαπά τα φυτά.

Κάντε φίλους

Μία από τις πιο ξεχωριστές ιδιότητες της μητέρας της είναι η φιλική της φύση, λέει η Ντέμπι. Πριν από χρόνια, όταν η Joan βοηθούσε να πάρει τα εγγόνια της από το σχολείο, είχε την ευκαιρία να συνομιλεί με μια μητέρα που περίμενε τα δικά της μικρά. Αυτή η γυναίκα είναι τώρα στενή οικογενειακή φίλη που επισκέπτεται την Joan αρκετές ημέρες την εβδομάδα και τη βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού.

Πηγή Τoday