Στα γηρατειά, οι διατροφικές προτεραιότητες αλλάζουν: Στόχος γίνεται η διατήρηση της μυϊκής μάζας, η αποφυγή απώλειας βάρους και η εξασφάλιση ότι κάθε γεύμα προσφέρει αρκετά θρεπτικά συστατικά.

Άτομα που δεν τρώνε κρέας μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να φτάσουν τα 100 χρόνια ζωής σε σύγκριση με τους κρεατοφάγους, σύμφωνα με μελέτη.

Η έρευνα παρακολούθησε πάνω από 5.000 Κινέζους ενήλικες ηλικίας 80 ετών και άνω που συμμετείχαν στην Κινεζική Διαχρονική Έρευνα Υγιούς Μακροζωίας (Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey), μια αντιπροσωπευτική εθνική μελέτη που ξεκίνησε το 1998. Μέχρι το 2018, όσοι ακολουθούσαν διατροφή χωρίς κρέας ήταν λιγότερο πιθανό να φθάσουν τα 100 χρόνια ζωής σε σύγκριση με τους καταναλωτές κρέατος.

Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα ερευνών που δείχνουν ότι η φυτική διατροφή βοηθάει στην καλή υγεία. Οι χορτοφαγικές δίαιτες, για παράδειγμα, έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών και εγκεφαλικών, σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας. Αυτά τα οφέλη προκύπτουν τόσο από την υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών όσο και από τη χαμηλότερη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών.

Τι συμβαίνει πραγματικά; Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν.

Οι ανάγκες του σώματος αλλάζουν με την ηλικία

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε ενήλικες ηλικίας 80 ετών και άνω, των οποίων οι διατροφικές ανάγκες διαφέρουν σημαντικά από αυτές των νεότερων ανθρώπων. Καθώς μεγαλώνουμε, οι φυσιολογικές αλλαγές επηρεάζουν τόσο το πόσο τρώμε όσο και τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Η ενεργειακή δαπάνη μειώνεται, ενώ η μυϊκή μάζα, η οστική πυκνότητα και η όρεξη συχνά φθίνουν. Αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τον κίνδυνο υποσιτισμού και ευθραυστότητας.

Τα περισσότερα ευρήματα για τα οφέλη της διατροφής χωρίς κρέας προέρχονται από μελέτες σε νεότερους ενήλικες και όχι σε ηλικιωμένους. Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι που δεν καταναλώνουν κρέας αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο καταγμάτων λόγω χαμηλής πρόσληψης ασβεστίου και πρωτεΐνης.

Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που ήταν ελλιποβαρείς είχαν μικρότερη πιθανότητα να φτάσουν τα 100 χρόνια ζωής, σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους που είχαν φυσιολογικό βάρος.

Τα ευρήματα συμφωνούν επίσης με το λεγόμενο «παράδοξο της παχυσαρκίας» στην γήρανση, όπου ένα ελαφρώς υψηλότερο σωματικό βάρος συχνά συνδέεται με μεγαλύτερη επιβίωση σε προχωρημένη ηλικία.

Ο ρόλος των ζωικών προϊόντων

Η μειωμένη πιθανότητα όσων δεν κατανάλωναν κρέας να φτάσουν τα 100 έτη ζωής δεν παρατηρήθηκε σε όσους είχαν ψάρι, γαλακτοκομικά ή αυγά στη διατροφή τους. Αυτά τα τρόφιμα παρέχουν θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για τη διατήρηση των μυών και των οστών, όπως υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, βιταμίνη B12, ασβέστιο και βιταμίνη D.

Οι ηλικιωμένοι που ακολουθούσαν αυτή τη διατροφή είχαν την ίδια πιθανότητα να ζήσουν έως τα 100.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η μέτρια κατανάλωση τροφών ζωικής προέλευσης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη υποσιτισμού και απώλειας μυϊκής μάζας σε πολύ μεγάλη ηλικία, σε σύγκριση με τις αυστηρά φυτικές δίαιτες.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι διατροφικές μας ανάγκες στα 90 μπορεί να διαφέρουν πολύ από αυτές στα 50. Κάτι που λειτουργεί σε εσάς τώρα μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή όσο μεγαλώνετε και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

