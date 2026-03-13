Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ 2026 θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις και αφορά πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026 θα αναρτηθούν το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο στην ΑΑΔΕ, με συνολικό λογαριασμό 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και πληρωμή σε 12 μηνιαίες δόσεις από Μάρτιο 2026 έως Φεβρουάριο 2027.

Η πλειονότητα των ιδιοκτητών θα πληρώσει ίδιο ΕΝΦΙΑ με πέρυσι, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές σε αντικειμενικές αξίες και συντελεστές. Βαρύτερο εκκαθαριστικό αναμένεται για όσους απέκτησαν ακίνητα, ιδίως άνω 400.000 ευρώ, ή τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους το 2025.

Τα ραβασάκια θα είναι πολλών ταχυτήτων, με τις εκπτώσεις στον φόρο να ξεκινούν από 10% για όσους είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές και τους 12 μήνες του 2025, να ανεβαίνουν στο 50% για ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα και όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και στο 100% για πολύτεκνους και όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Αντίθετα, βαρύτερο θα είναι το εκκαθαριστικό για όσους απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά ή τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών θα καταβάλει τον ίδιο ποσό φόρου µε πέρυσι, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στους συντελεστές, αλλά και στην κλίμακα του ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων το 2025 ανήλθε στα 778 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 5,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Η μεγαλύτερη αξία καταγράφεται στην Αττική, με φορολογητέα περιουσία άνω των 410 δισ. ευρώ και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 101,9 δισ. ευρώ και η Κρήτη με 42,1 δισ. ευρώ.

Πού υπάρχει στην ΑΑΔΕ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, μόλις αναρτηθούν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να ακολουθήσουν τη διαδρομή «Εφαρμογές» και να κάνουν κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς εφαρμογές».

Από εκεί και μετά πρέπει να κάνουν κλικ στην ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Θα χρειαστούν στη συνέχεια τους κωδικούς TaxisΝet, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να επιλέγουν το έτος 2026 και να ανοίγουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026, προκειμένου να δουν τι ποσό θα πληρώσουν. Για να το εκτυπώσουν, κάνουν κλικ στο κάτω μέρος του μενού, επιλέγοντας: «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».