Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά ακόμη και αν σήμερα δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος - Παραδείγματα.

Αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024 θα λάβουν ενίσχυση για τρόφιμα χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά και δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στο πλαίσιο της νέας δράσης επισιτιστικής βοήθειας που υλοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αλλά θα καλύψει αναδρομικά και όσους ήταν δικαιούχοι από 1η Μαρτίου 2024 και σήμερα δεν είναι, διασφαλίζοντας ότι κανείς που είχε δικαίωμα την εν λόγω περίοδο δεν θα αποκλειστεί.

Η ενίσχυση θα δοθεί το φθινόπωρο μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Έτσι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

- Άτομα και οικογένειες που λαμβάνουν σήμερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

- Άτομα και οικογένειες που ήταν δικαιούχοι από 1η Μαρτίου 2024 αλλά σήμερα δεν είναι.

- Πολίτες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και η κατάσταση αυτή πιστοποιείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή τα Κέντρα Κοινότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παραδείγματα δικαιούχων που θα λάβουν αναδρομικά:

- Δικαιούχος ΕΕΕ που λάμβανε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο 2024, αλλά τον Αύγουστο σταμάτησε να το λαμβάνει λόγω αλλαγής εισοδήματος. Θα λάβει κανονικά τα αναδρομικά για το διάστημα Μαρτίου–Ιουλίου 2024.

- Δικαιούχος ΕΕΕ, που ήταν δικαιούχος από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο 2024, αλλά δεν υπέβαλε επανέλεγχο τον Οκτώβριο και έχασε προσωρινά το επίδομα. Θα καλυφθεί αναδρομικά για όλο το διάστημα Μαρτίου–Σεπτεμβρίου 2024.

- Δικαιούχος που είχε προσωρινές αλλαγές στο εισόδημα και δεν δικαιούνταν το επίδομα για κάποιους μήνες θα λάβει τα αναδρομικά για όσους μήνες πήρε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

- Δικαιούχος που πήρε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι και σήμερα θα λάβει κανονικά τα αναδρομικά που του αναλογούν.

Η δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος «Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση» του ΕΣΠΑ 2021‑2027 και αντικαθιστά σταδιακά την παλαιότερη μορφή διανομής τροφίμων σε είδος. Πλέον η στήριξη θα παρέχεται κυρίως μέσω κουπονιών ή ψηφιακών καρτών, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να προμηθεύονται οι ίδιοι τα απαραίτητα αγαθά από την αγορά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, τα ποσά θα πιστωθούν αναδρομικά για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, καλύπτοντας το χρονικό κενό μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος ενίσχυσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Η αξία του voucher θα εξαργυρώνεται μόνο για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες αγορές ή να μετατραπεί σε μετρητά.

Αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους. Μετά την έγκριση, το ποσό θα πιστώνεται απευθείας στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο δικαιούχος.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το voucher σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Για παράδειγμα, μονοπρόσωπα νοικοκυριά αναμένεται να λαμβάνουν μικρότερο ποσό, ενώ μεγαλύτερες οικογένειες θα δικαιούνται αυξημένη επιδότηση.