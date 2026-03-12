Το πετρέλαιο πάλι στα 100 δολάρια: Κλιμακώνεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα, λέγοντας άλλοτε ο «πόλεμος τελειώνει» ή «νικήσαμε» και άλλοτε πως «δεν τελειώσαμε ακόμη με το Ιράν».

Στη 13η μέρα του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα, ενώ οι αγορές βρίσκονται και πάλι σε αναβρασμό.

Πλήγματα με drones και πυραύλους κατεγράφησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Ιράκ, ενώ δύο τάνκερ δέχθηκαν επίθεση και τυλίχτηκαν στις φλόγες στο λιμάνι Ουμ Κασρ, στην ιρακινή πόλη Βασόρα - μεταξύ αυτών και το ελληνόκτητο «Zefyros». Λίγες ώρες αργότερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση ανοιχτά των ΗΑΕ.

Εν μέσω των νυχτερινών επιθέσεων, η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι οι 32 χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, στη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση που έχει γίνει ποτέ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος έχει «τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο», αλλά υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «αποδείχθηκαν ευκολότερες απ’ ό,τι νομίζαμε». Είπε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει τώρα να τελειώσουν τη δουλειά», ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε ομόφωνα υπέρ της υιοθέτησης ψηφίσματος που απαιτεί τον τερματισμό των «κατάφωρων επιθέσεων» του Ιράν εναντίον των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

