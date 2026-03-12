Το πετρέλαιο πάλι στα 100 δολάρια: Κλιμακώνεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα

Στη 13η μέρα του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα, ενώ οι αγορές βρίσκονται και πάλι σε αναβρασμό.
Πλήγματα με drones και πυραύλους κατεγράφησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Ιράκ, ενώ δύο τάνκερ δέχθηκαν επίθεση και τυλίχτηκαν στις φλόγες στο λιμάνι Ουμ Κασρ, στην ιρακινή πόλη Βασόρα - μεταξύ αυτών και το ελληνόκτητο «Zefyros». Λίγες ώρες αργότερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση ανοιχτά των ΗΑΕ.
{https://x.com/sentdefender/status/2031852446583255283}
Εν μέσω των νυχτερινών επιθέσεων, η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι οι 32 χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, στη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση που έχει γίνει ποτέ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος έχει «τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο», αλλά υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «αποδείχθηκαν ευκολότερες απ’ ό,τι νομίζαμε». Είπε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει τώρα να τελειώσουν τη δουλειά», ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε ομόφωνα υπέρ της υιοθέτησης ψηφίσματος που απαιτεί τον τερματισμό των «κατάφωρων επιθέσεων» του Ιράν εναντίον των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
Επίθεση σε ιταλική βάση στο Ιρακινό Κουρδιστάν09:03:43
Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας ιταλική στρατιωτική βάση στο Ερμπίλ, στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
«Ένας πύραυλος έπληξε τη βάση μας στο Ερμπίλ. Δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες μεταξύ του ιταλικού προσωπικού. Όλοι είναι καλά», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο X.
Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο παρέμεινε σε επικοινωνία με ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές μετά το περιστατικό, πρόσθεσε το υπουργείο.
Σε ξεχωριστό μήνυμα, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι οι στρατιώτες κατέφυγαν σε καταφύγιο κατά τη διάρκεια της επίθεσης και επιβεβαίωσε ότι όλοι είναι «καλά και ασφαλείς».
Η Ιταλία διατηρεί σήμερα περίπου 300 στρατιώτες στο Ερμπίλ, όπου συμμετέχουν στην εκπαίδευση των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας.
Οι πρώτες 6 ημέρες πολέμου με το Ιράν κόστισαν στις ΗΠΑ 11,3 δισ. δολάρια08:34:55
Πάνω από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια κόστισαν στις ΗΠΑ οι πρώτες έξι ημέρες πολέμου, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μελών του Κογκρέσου από το αμερικανικό Πεντάγωνο, αναφέρουν οι New York Times.
Τι ζητά το Ιράν για να λήξει ο πόλεμος08:26:08
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο υπό τρεις βασικές προϋποθέσεις:
- Αναγνώριση των «νόμιμων και αδιαμφισβήτητων δικαιωμάτων» του Ιράν.
- Καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις.
- Δεσμευτικές διεθνείς εγγυήσεις ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση εναντίον της χώρας.
{https://x.com/drpezeshkian/status/2031794088526168170}
«Το ιρανικό καθεστώς χάνει την αεροπορική του ικανότητα»08:03:34
Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ δείχνει αμερικανικά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε αεροδρόμιο στην Κερμάν, στη νοτιοανατολική Ιράν.
Τα τρία αεροσκάφη φαίνεται να περιλαμβάνουν δύο αμερικανικής κατασκευής αεροπλάνα, ένα C-130 και ένα αεροσκάφος επιτήρησης P-3, καθώς και ένα ρωσικής κατασκευής μεταγωγικό Il-76.
Στο βίντεο, κάθε αεροσκάφος πλήττεται τουλάχιστον μία φορά, πριν η εικόνα απομακρυνθεί και δείξει και τα τρία να καίγονται στο αεροδρόμιο.
{https://x.com/CENTCOM/status/2031884186231926928}
Καλά στην υγεία του το πλήρωμα του «Zefyros»07:56:00
Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο δέχθηκε πλήγμα ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.
Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.
Tεράστια φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων στο Μπαχρέιν07:36:14
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από μια τεράστια πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, μετά από ιρανική επίθεση.
Το Μπαχρέιν φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
{https://x.com/AJENews/status/2031935049382179162}
Το ελληνόκτητο τάνκερ «Zefyros» στις φλόγες σε λιμάνι του Ιράκ07:14:16
Τα πλοία που τυλίχθηκαν στις φλόγες κοντά στο λιμάνι Ουμ Κασρ, στην ιρακινή πόλη Βασόρα, είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας, και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ.
Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.
{https://x.com/NikoEfst/status/2031887111096336850}
Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοικτά των ΗΑΕ06:49:25
Ένα ακόμη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγη από βλήμα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια βόρεια του Τζεμπέλ Άλι, ενός μεγάλου εμπορικού λιμανιού.
Προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος φέρεται να είναι ασφαλή.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ τα πλοία που πλέουν στην περιοχή καλούνται να ταξιδεύουν με προσοχή.
Το περιστατικό αποτελεί την έκτη επίθεση μέσα σε δύο ημέρες εναντίον πλοίων που επιχειρούν στον Κόλπο.
{https://x.com/UK_MTO/status/2031936127871938574}
Δεξαμενόπλοια στις φλόγες, νεκρός ναυτικός06:22:04
Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ έχουν πλήξει 13 φορές ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ενώ οι ιρανικές έχουν στοχοποιήσει 25 φορές αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Τα λιμάνια μπορεί να γίνουν στόχος. Ο αμερικανικός στρατός προειδοποίησε χθες τους ιρανούς πολίτες να απομακρυνθούν από αυτά στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, καθώς κατ’ αυτόν αφού «χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς» δεν έχουν πλέον «καθεστώς προστασίας».
Ο ιρανικός στρατός αντέτεινε πως σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον λιμένων της χώρας, «όλα τα λιμάνια και οι αποβάθρες στην περιοχή θα μετατραπούν σε θεμιτούς στόχους» της Τεχεράνης.
Με αυτό το φόντο σημειώθηκε σήμερα επίθεση εναντίον δυο δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά της Βασόρας, στο νότιο Ιράκ, που δεν είναι σαφές ακόμη από ποιον ή πώς έγινε. Οι ιρακινές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν ναυτικό νεκρό - η εθνικότητά του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη - και έρευνες σε εξέλιξη για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».
Η ιρακινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται πλοίο στα ανοικτά φλεγόμενο, με πυκνό καπνό να αναδίδεται.
Οι αντιφάσεις Τραμπ06:19:32
Το Ιράν «βρίσκεται κοντά στην ήττα», είπε χθες βράδυ ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, στο τέλος άλλης μιας μέρας που έδωσε αντιφατικές ενδείξεις για τις προθέσεις του.
Πρώτα επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», έκρινε πως δεν έχει απομείνει «σχεδόν τίποτα» να βομβαρδίσει ο στρατός του στο Ιράν, ότι η στρατιωτική «εξόρμηση» των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία είναι «πολύ μπροστά» από το χρονοδιάγραμμα, όποιο κι αν είναι.
Κατόπιν είπε, σε εμφάνισή του σε συγκέντρωση στο Κεντάκι: «Δεν θέλουμε να φύγουμε προτού να έχει έρθει ώρα, έτσι δεν είναι; Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά, όχι;», χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι - «η δουλειά» στους οποίους αναφερόταν.
Την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, το κόστος για την Ουάσιγκτον ξεπέρασε τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε χθες η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη πηγές της στο Κογκρέσο.
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», διαβεβαιώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ06:17:47
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του.
«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (...) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσιγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
{https://x.com/Reuters/status/2031899692309889316}
Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια»06:17:10
Το Ιράν προειδοποίησε ότι η διεθνής αγορά θα πρέπει να προετοιμαστεί για τιμές πετρελαίου έως και 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ξανά, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.
Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.
{https://x.com/Reuters/status/2031905040328507568}
Όσο για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, στο Τόκιο ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, ενώ στη Σεούλ ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.
Οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) ανακοίνωσαν χθες κοινή πρωτοβουλία για να διατεθούν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια, τη «μεγαλύτερη» αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μαύρου χρυσού στην ιστορία.
Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια από την «ερχόμενη εβδομάδα», διαδικασία που θα διαρκέσει «περίπου 120 ημέρες», σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ.
Η Ιαπωνία ανακοίνωσε πως θα αρχίσει να διαθέτει στην αγορά πετρέλαιο από τα στρατηγικά της αποθέματα από τη Δευτέρα, η Γερμανία ανέφερε πως σκοπεύει να πράξει το ίδιο χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς.
Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει πλέον τη 13η ημέρα του, το Ιράν τονίζει πως είναι έτοιμο για μακρύ πόλεμο φθοράς.
Επίθεση εναντίον δυο δεξαμενόπλοιων ανοικτά του Ιράκ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν ναυτικό, ανακοίνωσαν οι αρχές στη Βαγδάτη.
Ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραδίδεται διά θαλάσσης σε διεθνείς αγοραστές.
Η Τεχεράνη διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».