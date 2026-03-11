Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον νέο ηγέτη του Ιράν που παραμένει «εξαφανισμένος» τρεις ημέρες μετά την εκλογή του.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επέβαλαν την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη, εκτιμώντας πως αποτελεί μια «εύπλαστη» εκδοχή του πατέρα του, που θα στήριζε τις σκληροπυρηνικές πολιτικές τους - αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Σύμφωνα με ανώτερες ιρανικές πηγές, οι Φρουροί - που ήταν ήδη πολύ ισχυροί - έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη επιρροή από την έναρξη του πολέμου και έτσι ξεπέρασαν γρήγορα τους ενδοιασμούς ανώτερων πολιτικών και θρησκευτικών αξιωματούχων. Η αντίθεσή τους καθυστέρησε την ανακοίνωση για ώρες, ωστόσο κάμφθηκε με εκφοβισμό και απειλές εις βάρος μελών της Συνέλευσης των Ειδικών.

Υπενθυμίζεται πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ιδιαίτερα με τους διοικητές της δεύτερης βαθμίδας που έχουν αντικαταστήσει τους ανώτερους στρατηγούς οι οποίοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με μεταρρυθμιστή πρώην αξιωματούχο, θα είναι μια εξωτερική και εσωτερική πολιτική που θα κινηθεί προς μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση, με τους Φρουρούς να αποκτούν τελικά αυτό που επιδίωκαν επί χρόνια: τον πλήρη έλεγχο.

Προσθέτοντας στις ανησυχίες όσων αντιτάχθηκαν στην επιλογή του Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη, ο ίδιος δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε καμία δήλωση. Τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση της διαδοχής, δεν έχει εμφανιστεί ζωντανά, αλλά ούτε σε κάποιο βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ένας λόγος, σημειώνουν οι New York Times, είναι πως οποιαδήποτε επικοινωνία θα αποκάλυπτε την τοποθεσία του, απειλώντας την ασφάλειά του. Ένας δεύτερος είναι πως ο 56χρονος Μοτζτάμπα τραυματίστηκε την πρώτη κιόλας μέρα του πολέμου.

Τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο ημέρες πως ο Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί στα πόδια, αλλά ότι είχε τις αισθήσεις του και βρισκόταν σε καταφύγιο σε μια ιδιαίτερα ασφαλή τοποθεσία με περιορισμένη επικοινωνία.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Η επιλογή του Χαμενεΐ, που οργανώθηκε από τους Φρουρούς, ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο επιθετική στάση στο εξωτερικό και σε αυστηρότερη εσωτερική καταστολή, σχολιάζουν στο Reuters ιρανικές πηγές.

Δεν είναι λίγοι εκείνοιπου φοβούνται πως η κυριαρχία των Φρουρών θα μετατρέψει περαιτέρω την Ισλαμική Δημοκρατία σε ένα στρατιωτικό κράτος με μόνο ένα λεπτό πέπλο θρησκευτικής νομιμοποίησης, αποξενώνοντας ακόμη και υποστηρικτές τους καθεστώτος.