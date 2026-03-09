Ο Μπτζταμπά Χαμενεΐ «πολεμά τρεις πολέμους: εναντίον της Αμερικής, του Ισραήλ και του ίδιου του πληθυσμού του», λέει αναλυτής στο CNN.

Ως ο νεοδιορισμένος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόλεμο, να αποφύγει τη δολοφονία του και να καταστείλει την αντικαθεστωτική ανυπακοή στο εσωτερικό, σύμφωνα με αναλυτή παγκόσμιων υποθέσεων του CNN.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κληρονομεί μια τρομερή κατάσταση από τον πατέρα του», δήλωσε στο CNN ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace.

«Πολεμά τρεις πολέμους: εναντίον της Αμερικής, του Ισραήλ και του ίδιου του πληθυσμού του», τόνισε και σημείωσε πως «τώρα προσπαθεί να αποφύγει τη δολοφονία».

Ο Σαντζαντπούρ είπε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ πιθανότατα κρύβεται στο υπέδαφος, «και προσπαθεί να πολεμήσει τη μεγαλύτερη υπερδύναμη στον κόσμο και τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι, ξέρετε, κληρονόμησε μια κατάσταση την οποία θα είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί».

Αλλά ο Σαντζαντπούρ περιέγραψε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ως τη δύναμη πίσω από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αναφερόμενος στον πρώην αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών του IRGC, Hossein Taeb, ως έναν ιδεολογικά ευθυγραμμισμένο σύμμαχο.

«Νομίζω ότι το όραμά τους για το Ιράν είναι ουσιαστικά μια σιιτική Βόρεια Κορέα, μια κυβέρνηση βαθιά, βαθιά καταπιεστική, βαθιά ιδεολογική και βαθιά στρατιωτικοποιημένη», δήλωσε ο αναλυτής του CNN.

Ο αναλυτής σημείωσε ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι «δογματικός» όπως ο πατέρας και ο προκάτοχός του. Σχολίασε ότι είναι «πρόθυμος να πεθάνει ως μάρτυρας παρά να συμβιβαστεί».

Με πληροφορίες του CNN