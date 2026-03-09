Ο Αλέξης θα κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν αυτές γίνουν τον Μάιο- Ο Τσίπρας είναι περισσότερο έτοιμος απ΄ ότι εκτιμούν κάποιοι.

Πυρετωδώς εργάζονται ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του για την ίδρυση του νέου κόμματος. Η αλήθεια είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι περισσότερο έτοιμος απ΄ ότι ο περισσότερος κόσμος νομίζει, αλλά όχι απολύτως έτοιμος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» υπάρχει ήδη έτοιμο και το όνομα του νέου κόμματος το οποίο κρατιέται όπως είναι φυσικό εφτασφράγιστο μυστικό.

«Ο Αλέξης είναι έτοιμος να κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ο πρωθυπουργός τις προκηρύξει πριν το ερχόμενο καλοκαίρι», αναφέρει χαρακτηριστικά στη στήλη στενός του συνεργάτης.

Δυο από τα στοιχήματα του πρώην πρωθυπουργού είναι να είναι έτοιμος προγραμματικά όταν «πατήσει το κουμπί» και ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος και να καλύψει τα οργανωτικά κενά.

Για την προγραμματική επεξεργασία συνεχίζονται οι επεξεργασίες από το Ινστιτούτο Τσίπρα και οι παρουσίασή τους μέσω των εκδηλώσεων για την παρουσίαση της «Ιθάκης» ανά την Ελλάδα. Ο πόλεμος στο Ιράν, που καθιστά σχεδόν μονοθεματική την πολιτική ατζέντα δημιουργεί προσκόμματα στην παρουσίαση του συνόλου του προγράμματος, προσκόμματα που είναι προφανώς προσωρινά. Δεν αποκλείεται μάλιστα να αναβληθεί για μια εβδομάδα η παρουσίαση του βιβλίου στην Αλεξανδρούπολη, με κεντρικό θέμα την εκπαίδευση.

Για τα οργανωτικά θα επισπευστεί η κάλυψη των αδυναμιών καθώς μέχρι τώρα δινόταν λιγότερη σημασία στον τομέα αυτόν, ενώ μέχρι τις εκλογές το νέο κόμμα θα στηριχτεί στις Επιτροπές για την Ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης οι οποίες πληθαίνουν σε όλη τη χώρα και που στην εκδήλωση μιας εξ αυτών, στη Θεσσαλονίκη, έδωσε το παρόν το Σάββατο ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.