Τα λογικά παζλ και τα παιχνίδια σκέψης χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό για να προκαλέσουν το μυαλό και να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη. Μερικές φορές τα πιο ενδιαφέροντα παζλ είναι αυτά που φαίνονται τα πιο απλά. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος στην Ινδία, ο Raviraj Master, δημοσίευσε ένα φαινομενικά απλό και συνάμα αδύνατο πρόβλημα για τους μαθητές του: «Σχεδιάστε ένα τετράγωνο με τρεις γραμμές». Αυτό ήταν. Θα μπορούσαν να το κάνουν;

Ο ένας μαθητής μετά τον άλλον πλησίαζε τον πίνακα για να προσπαθήσει. Ένας προς έναν, σχεδίαζαν τρεις γραμμές, οι οποίες φυσικά δεν αθροίζονταν σε ένα τετράγωνο. Ένας μαθητής σχεδίασε έξυπνα τρεις πλευρές ενός τετραγώνου με γραμμές και την τέταρτη πλευρά με μια διακεκομμένη γραμμή. Αυτή η κίνηση έδειξε δημιουργική σκέψη, αλλά δεν ήταν η λύση.

Τέλος, ένας μαθητής πλησίασε τον πίνακα, σχεδίασε ένα τετράγωνο και με τις τέσσερις πλευρές και στη συνέχεια σχεδίασε τρεις γραμμές μέσα σε αυτό. Αυτό ήταν. Είχε σχεδιάσει ένα τετράγωνο με τρεις γραμμές. Το πρόβλημα λύθηκε.

{https://www.youtube.com/watch?v=w906qZRpaA0}

Εφόδιο η κριτική σκέψη

Η λύση είναι τόσο απλή που οι περισσότεροι άνθρωποι τη χάνουν. Δεν είναι ότι είναι δύσκολο. Είναι ότι ο εγκέφαλός μας ερμηνεύει την προτροπή με έναν συγκεκριμένο τρόπο και προχωρά με πλήρη ταχύτητα με αυτήν την ερμηνεία. Είναι ένα εξαιρετικό μάθημα για να σκεφτόμαστε κριτικά σχετικά με το πώς διατυπώνεται κάτι και τι ζητείται.

Για παράδειγμα, το «Σχεδιάστε ένα τετράγωνο χρησιμοποιώντας τρεις γραμμές» θα ήταν μια εντελώς διαφορετική θέση από το «Σχεδιάστε ένα τετράγωνο με τρεις γραμμές». Αυτή η διαφορά μόνο μιας λέξης αλλάζει την πιθανή σημασία της προτροπής. Τι θα γινόταν αν ο δάσκαλος είχε ρωτήσει: «Υπάρχει άλλος τρόπος να ερμηνευτούν αυτές οι λέξεις;». Η προληπτική εξέταση κάθε λέξης για να δούμε αν θα μπορούσε να έχει διαφορετική σημασία κάνει τα παζλ σαν αυτό λίγο πιο εύκολα.

Ωστόσο, το μάθημα εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα παιχνίδια σκέψης. Οι διαφημιστές, οι πολιτικοί και άλλοι που εκμεταλλεύονται τη δύναμη της πειθούς μερικές φορές χρησιμοποιούν λέξεις με τρόπους που μπερδεύουν ή παραπλανούν.

Για παράδειγμα, ας δούμε το λογικό σφάλμα της αμφισημίας, γνωστό και ως σφάλμα της ασάφειας. Η χρήση λέξεων που έχουν περισσότερες από μία σημασίες διευκολύνει την αοριστία και αφήνει δηλώσεις ανοιχτές σε ερμηνεία.

Στο παιχνίδι σκέψης μας, η λέξη «με» θα μπορούσε να σημαίνει «χρησιμοποιώντας», που είναι ο τρόπος με τον οποίο την ερμήνευσαν οι περισσότεροι μαθητές. Αλλά το «με» μπορεί επίσης να σημαίνει «συνοδεύοντας», όπως και χρησιμοποιείται στην πραγματική λύση.

Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν πολύ την ασάφεια. Ο φιλόσοφος Justin D’Ambrosio την ονόμασε «χειριστικό υπο-προσδιορισμό». Η χρήση όρων που είναι ανοιχτοί σε πολλαπλές ερμηνείες δίνει στους πολιτικούς εύλογη δυνατότητα άρνησης αν διαφωνείτε μαζί τους. Μπορούν απλώς να πουν ότι εννοούσαν κάτι διαφορετικό. Ακόμη και σημαντικές έννοιες όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα και η δημοκρατία είναι υπο-προσδιορισμένοι όροι, γεγονός που διευκολύνει τους πολιτικούς να τις χρησιμοποιούν σε συνθήματα ή ηχογραφήσεις χωρίς να διευκρινίζουν τι εννοούν.

