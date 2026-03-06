Σοβαρά προβλήματα στο 8ο Λύκειο Ιωαννίνων με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν για αδιαφορία τις αρμόδιες αρχές.

Προβληματισμός επικρατεί για τις υποδομές του 8ου ΓΕΛ Ιωαννίνων καθώς μετά την καθίζηση στην οδό Βελισσαρίου που είχε «καταπιεί» το σάρωθρο του Δήμου Ιωαννιτών, τμήμα της οροφής στον πρώτο όροφο κατέρρευσε την ώρα που οι μαθητές εισέρχονταν στις τάξεις, αποκαλύπτοντας τον οπλισμό του κτιρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του epiruspost.gr η διεύθυνση του σχολείου έχει αποστείλει αρκετά έγγραφα τα τελευταία δύο χρόνια προειδοποιώντας για την επικινδυνότητα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική αντίδραση. Η Διευθύντρια, Ελένη Ρομπότη, περιέγραψε την καθημερινότητα ως εφιαλτική. Πτώση σοβάδων σε οκτώ αίθουσες συνδυαστικά με μούχλα και υγρασία που καθιστούν τμήματα του κτιρίου ακατάλληλα εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια του κτιρίου.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων ξεκαθάρισαν ότι η ανοχή εξαντλήθηκε και, αν δεν υπάρξουν γραπτές διαβεβαιώσεις για τη στατικότητα του κτιρίου και κοινοποίηση της έκθεσης του ΟΑΣΠ, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης, Μαρίνας Μπέση, ότι το πρόβλημα περιορίζεται στη στέγη και δεν συνδέεται με την καθίζηση του δρόμου, οι σοβάδες συνεχίζουν να πέφτουν, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το 8ο ΓΕΛ Ιωαννίνων έρχεται να προστεθεί στη λίστα σχολικών υποδομών της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μαζί με το Δημοτικό Ανατολής και το 2ο ΓΕΛ, αναδεικνύοντας τα χρόνια προβλήματα της σχολικής στέγης στα Ιωάννινα.