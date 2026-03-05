Οι μαθητές της κοινότητας Ραπτοπούλου θα απολαύσουν ένα τριήμερο ξεκούρασης.

Κλειστά σχολεία και χαμόγελα τριημέρου για τους τυχερούς μαθητές έφερε η ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων για την αυριανή αναστολή μαθημάτων λόγω διακοπής ρεύματος. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Αγράφων, αποφασίστηκε για την Παρασκευή 6 Μαρτίου αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού και όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων που εδρεύουν στην κοινότητα Ραπτοπούλου.

Στην απόφαση του Δημάρχου ανακοινώνεται ότι «η αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου, καθώς επίσης και του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου -Λ.Τ. Ραπτοπούλου του Δήμου Αγράφων, αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, σε συνέπεια της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης στην περιοχή (09:00–15:00). Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.»

Η ανάρτηση του Δήμου Αγράφων

