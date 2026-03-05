Γενικά χρειάζεται προσοχή και ένα όριο στο τι λέει ο καθένας χωρίς να έχει σχετική τεκμηρίωση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν υπάρχει βάση σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Κουτσούμπας και θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω προσοχή στη διάδοση διάφορων ειδήσεων που δεν "πατάνε" στην πραγματικότητα σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας χθεσινή τοποθέτηση του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, σύμφωνα με την οποία «δύο από τα τέσσερα drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας».

«Ειδικά σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο χρειάζεται παραπάνω προσοχή. Γενικά χρειάζεται προσοχή και ένα όριο στο τι λέει ο καθένας χωρίς να έχει σχετική τεκμηρίωση, αλλά ειδικά σε τέτοιες περιόδους», συμπλήρωσε ο Π. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή, ισχυρίστηκε ότι δύο από τα τέσσερα drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας.

Ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός Άμυνας, Ν. Δένδιας, χθες στο πλαίσιο συνέντευξής του στον Alpha, τόνισε: «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε».

