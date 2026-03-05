Το Potenza Sport EVO μειώνει την απόσταση φρεναρίσματος κατά 5% στο βρεγμένο οδόστρωμα και κατά 2% στο στεγνό.

Η Bridgestone, παγκόσμιος ηγέτης στα ελαστικά κορυφαίας ποιότητας και στις λύσεις βιώσιμης κινητικότητας, παρουσίασε το νέο της ελαστικό υπερυψηλών επιδόσεων Potenza Sport EVO, το οποίο ενσωματώνει την τεχνολογία ENLITEN και προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις, καλύτερο έλεγχο σε βρεγμένο οδόστρωμα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Βασισμένο στο πολυβραβευμένο Potenza Sport, το νέο ελαστικό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα και έλεγχο σε υψηλές ταχύτητες, τόσο σε ευθεία πορεία όσο και στις στροφές. Παράλληλα, εξασφαλίζει κορυφαίο κράτημα στο βρεγμένο, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη αξιολόγηση Α στην ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών. Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το Potenza Sport EVO μειώνει την απόσταση φρεναρίσματος κατά 5% στο βρεγμένο οδόστρωμα και κατά 2% στο στεγνό.

Σημαντική είναι και η βελτίωση στη διάρκεια ζωής του ελαστικού, η οποία είναι αυξημένη κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 6.000 επιπλέον χιλιόμετρα χρήσης. Ταυτόχρονα, το νέο ελαστικό συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου και στην αύξηση της αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων, χάρη στη μείωση της αντίστασης κύλισης έως και 6%.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του τμήματος ελαστικών πρώτης τοποθέτησης για επιβατικά οχήματα της Bridgestone EMEA, Stefano Sanchini, το νέο Potenza Sport EVO έχει σχεδιαστεί για οδηγούς και οχήματα υψηλών επιδόσεων ανεξάρτητα από τον τύπο κινητήρα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της οικογένειας Potenza, η οποία έχει επιλεγεί ως εργοστασιακός εξοπλισμός από κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Lamborghini, η Maserati και η Porsche.

Οι βελτιώσεις στις επιδόσεις και στη βιωσιμότητα οφείλονται στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας ENLITEN, μιας νέας γενιάς τεχνολογίας που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Bridgestone σχεδιάζει και κατασκευάζει τα ελαστικά. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης γόμας και του σχεδιασμού του ελαστικού, προσφέροντας υψηλή σταθερότητα στις στροφές, καλύτερο έλεγχο σε υψηλές ταχύτητες και βελτιωμένη αντοχή στη φθορά.

Το Potenza Sport EVO διαθέτει σύνθεση γόμας υψηλής ακαμψίας, υβριδική ενίσχυση στεφάνης και άκαμπτο σκελετό, στοιχεία που συμβάλλουν στη βελτιωμένη οδηγική συμπεριφορά. Παράλληλα, η νέα σύνθεση γόμας με βελτιστοποιημένη περιεκτικότητα σε ανόργανα πληρωτικά και ο ειδικός σχεδιασμός των αυλακώσεων του πέλματος εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα και αυξημένη ανθεκτικότητα.

Το νέο ελαστικό αναπτύσσεται και παράγεται στην Ευρώπη και θα είναι διαθέσιμο σε σημαντικά περισσότερες διαστάσεις σε σχέση με τον προκάτοχό του. Συνολικά θα προσφέρεται σε 139 διαστάσεις από 17 έως 23 ίντσες, καλύπτοντας το 92% της ζήτησης στην αγορά των σπορ ελαστικών και εξασφαλίζοντας συμβατότητα με μεγάλη γκάμα οχημάτων υψηλών επιδόσεων, τόσο με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και με ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Η κυκλοφορία του νέου Bridgestone Potenza Sport EVO θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη, με 92 διαστάσεις, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ οι υπόλοιπες θα προστεθούν σταδιακά μέσα στο 2027, με το ελαστικό να διατίθεται σε πολλές αγορές παγκοσμίως.