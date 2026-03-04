Τορπίλη βύθισε το πολεμικό πλοίο του Ιράν ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Η Ουάσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου σε πολεμικό πλοίο του Ιράν, ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Το υποβρύχιο «χτύπησε» με τορπίλη το ιρανικό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε. «Σιωπηλός θάνατος», σχολίασε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, μετά την προβολή του βίντεο ενώ έκανε ανακοινώσεις για τον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Στον Ινδικό Ωκεανό, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο, που νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή χωρικά ύδατα. Αντί για αυτό, το βύθισε τορπίλη. Σιωπηλός θάνατος», είπε ο Χέγκσεθ, ενημερώνοντας για τις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αυτή είναι «η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο. Όπως σε εκείνον τον πόλεμο, πολεμάμε για να νικήσουμε», συμπλήρωσε ο Αμερικανός υπουργός.

{https://x.com/DeptofWar/status/2029193757162139762}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τουλάχιστον 80 νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από τη βύθιση του ιρανικού πλοίου, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα. Νωρίτερα γινόταν λόγος για τουλάχιστον 140 αγνοούμενους. Το πολεμικό πλοίο επέστρεφε στο Ιράν, από λιμάνι της ανατολικής Ινδίας.