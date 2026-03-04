Το συγκινητικό μήνυμα του Ανδρέα Ηλιάδη για τη σπουδαία μάχη του μωρού.

Ευχάριστα είναι τα νέα από το Νοσοκομείο της Πάτρας για την υγεία του 5 μηνών βρέφους που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα.

Το μωρό τα κατάφερε και σήμερα πήρε εξιτήριο. Ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα καθώς σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Η ζωή νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΥ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί, σώζεται ο κόσμος ολόκληρος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από δω και πέρα μόνο χαρές».

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1619679129207499&set=a.229487881559971}