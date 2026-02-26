Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί την κατάσταση της υγείας του βρέφους που συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο Αχαΐας. Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς η μαγνητική τομογραφία ήταν καθαρή και το παιδί φαίνεται να έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, ενώ συνεχίζεται η φαρμακευτική αγωγή και η στενή παρακολούθηση.Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή και οι γονείς του δεν κρύβουν τη χαρά τους για τη θετική εξέλιξη της πορείας της υγείας του.

Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για το 5 μηνών μωράκι

Το μωρό εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων και παρακολουθείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου. Σε γραπτή του δήλωση ο Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέας Ηλιάδης ανέφερε ότι «ο μικρός ασθενής μας παραμένει σε σταθερή κατάσταση στην Μονάδα Παίδων Η Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που του έκαναν είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Επίσης απομονώθηκε στο αίμα του ασθενούς ο ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο θανατηφόρο τύπο του μηνιγγιτιδόκοκκου, ο όροτυπος Β. Η ταυτοποίηση έγινε ταχύτατα στο εθνικό κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας από την κ. Τζανακάκη καθηγήτρια μικροβιολογίας. Θα παραμείνει στον θάλαμο απομόνωσης στην ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ. Αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος».

ΕΔΕ για την παιδίατρο

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών αντιμετώπισης του περιστατικού. Η παιδίατρος που είχε εφημερία τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε από το νοσοκομείο λόγω αναρρωτικής άδειας την ημέρα του συμβάντος. Το υπουργείο Υγείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την απουσία της παιδιάτρου, καθώς και για την αναρρωτική άδεια που προσκόμισε, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, η γιατρός έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Από τη μεριά της, η παιδίατρος του νοσοκομείου κάνει λόγο για ψέματα, τα οποία ακούγονται και υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει από το πρωί του Σαββάτου ότι δεν είναι καλά στην υγεία της. «Το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο. Εγώ εξήγησα ότι δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να ανταποκριθώ. Πραγματικά δεν ήμουν σε θέση να ανταποκριθώ. Και αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες και τα λοιπά, είναι ψέματα, για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε. Είχα ενημερώσει από το πρωί ότι δεν ήμουν καλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή είχα μια βαριάς μορφής ημικρανία, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Εφόσον υπάρχει αναρρωτική από ιδιώτη γιατρό και επίσης το αποδεικνύω, όπου έφτασα στα επείγοντα στις 2:00 τα ξημερώματα, σε μια χάλια κατάσταση», ανέφερε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου.

