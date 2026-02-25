Το μωρό που διαγνώστηκε με επιθετική μηνιγιτιδοκοκκικη σηψαιμία και μηνιγγίτιδα έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του και παραμένει σε σταθερή κατάσταση στο ΜΕΘ Παίδων στην Πάτρα.

Σε αναστολή τέθηκε η παιδίατρος στη Ζάκυνθο, η οποία θα έπρεπε να καλύπτει την εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν έφτασε ο 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα.

Σε ανακοίνωσή της διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρει ότι η παιδίατρος τέθηκε σε αναστολή των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους, που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα. Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε».

Οι καταγγελίες της μητέρας

Μιλώντας στον Alpha, η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ολιγωρία της παιδιάτρου του για τη διαχείριση του περιστατικού. Είπε πως πήγε με το μωρό στο νοσοκομείο Ζακύνθου το μεσημέρι του Σαββάτου ενώ ήταν εμπύρετο με 39,5 και εξανθήματα σε όλο του σώμα. Ωστόσο, προς έκπληξη της οικογένειας ενημερώθηκε πως δεν υπήρχε παιδίατρος και ότι η ιατρός που είχε εφημερία βρισκόταν εκτός Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τη μητέρα δεν υπήρχε παιδίατρος και τους έδινε οδηγίες τηλεφωνικά ενώ όφειλε να είναι στο νοσοκομείο καθώς είχε εφημερία.

Η απάντηση της παιδιάτρου

Η παιδίατρος σε δηλώσεις της στο Mega έδωσε τη δική της εκδοχή των γεγονότων. «Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά.Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό. Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», είπε η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε». «Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 - 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, το μωρό που διαγνώστηκε με επιθετική μηνιγιτιδοκοκκικη σηψαιμία και μηνιγγίτιδα έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του και παραμένει σε σταθερή κατάσταση, γεγονός που επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία. Το παιδί νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης, ενώ προγραμματίστηκε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασής του.