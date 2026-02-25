Oι καταγγελίες της μητέρας για αδικαιολόγητη απουσία της εφημερεύουσας παιδιάτρου που έβαλε σε κίνδυνο την υγεία του μωρού οδήγησε στην απόφαση για ΕΔΕ.

Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση με το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ της Πάτρας έχοντας προσβληθεί από μηνιγγίτιδα. Μετά τις καταγγελίες της μητέρας για το Γολγοθά που πέρασαν μέχρι να μπορέσει το παιδί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Πάτρα όπου και νοσηλεύεται καθώς η παιδίατρος του Νοσοκομείου του νησιού αν και εφημέρευε έλειπε από τα καθήκοντά της, διατάχθηκε ΕΔΕ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την παιδίατρο, τονίζοντας ότι «Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο, και προσωπικά ζητώ συγγνώμη από τους γονείς για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά.

Πάτρα: Αισιοδοξία για το 5 μηνών μωρό με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την πορεία της υγείας του πέντε μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο Αχαΐας. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, το βρέφος που διαγνώστηκε με επιθετική μηνιγιτιδοκοκκικη σηψαιμία και μηνιγγίτιδα έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του και παραμένει σε σταθερή κατάσταση, γεγονός που επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία. Το παιδί νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης, ενώ προγραμματίστηκε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για την περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασής του.

Όπως ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο κ. Ηλιάδης «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ. λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Ολιγωρία καταγγέλλει η μητέρα του βρέφους για το Νοσοκομείο της Ζακύνθου

Σε δηλώσεις της στο ALPHA η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ολιγωρία της παιδιάτρου του Νοσοκομείου για τη διαχείριση του περιστατικού. Όπως τόνισε πήγε με το μωρό στο νοσοκομείο Ζακύνθου το μεσημέρι του Σαββάτου με εκείνο να έχει 39.5 πυρετό και εξανθήματα σε όλο του σώμα. Στο Γ.Ν. Ζακύνθου, ενώ όλο το προσωπικό έπεσε πάνω στο περιστατικό, προς έκπληξη της οικογένειας ενημερώθηκε πως δεν υπήρχε παιδίατρος και ότι η ιατρός που είχε εφημερία βρισκόταν εκτός Ζακύνθου.

«Δεν υπήρχε παιδίατρος, τηλεφωνικά μας έδινε οδηγίες»

Η μητέρα σημειώνει ότι «ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία για όλους μας. Το παιδί ξεκίνησε με πυρετό, πήρα τον ιδιώτη παιδίατρο που έχω, έλειπε και με έστειλε σε έναν δικό του παιδίατρο. Κάναμε πενταπλό τεστ και ξαφνικά λίγο αργότερα άρχισαν να βγαίνουν κάποια σπυράκια πάνω του. Ο γιατρός, μου είπε να τα παρακολουθώ μην τυχόν είναι από ιδρώτα. Τα σπυράκια άρχισαν κι αυξανόντουσαν και τότε μου είπε ο παιδίατρος να πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Είχε ειδοποιήσει ήδη το νοσοκομείο Ζακύνθου ότι θα πάω εγώ με το παιδί. Του έκαναν αμέσως εξετάσεις. Περιμέναμε μιάμιση ώρα, δεν υπήρχε παιδίατρος. Ήμασταν με την αγροτική παιδίατρο και τη νοσοκόμα που ήταν στην παιδιατρική. Ζητήσαμε να μάθουμε που βρίσκεται ο παιδίατρος και μας είπαν ότι η παιδίατρος είναι εφημερία on call, δεν βλέπουν κάτι σοβαρό για το παιδί κι ότι το ελέγχει μέσω τηλεφώνου. Το παιδί όσο πέρναγε η ώρα έβγαζε πάρα πολλά σπυράκια, κάναμε καταγγελία στην αστυνομία ότι δεν υπάρχει παιδίατρος στο νοσοκομείο. Μας είπαν ότι θα έρθει το επόμενο πρωινό ενώ το παιδί γέμισε παντού σπυριά στο κεφάλι, στο στόμα, στη μύτη, στα αυτιά παντού…». Υπογράμμισε πως «κινήσαμε γη και ουρανό και η κατάληξη ήταν να γίνει αεροδιακομιδή και να φέρουμε το παιδί στο νοσοκομείο της Πάτρας σε κρίσιμη κατάσταση».

Τι απαντά η παιδίατρος για όσα της καταλογίζουν

Από πλευράς της η παιδίατρος σε δηλώσεις της στο MEGA έδωσε τη δική της εκδοχή των γεγονότων.

«Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά.Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό».

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε». «Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

