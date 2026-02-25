Έλληνες σεναριογράφοι και σκηνοθέτες που θα επιλεγούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Netflix.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και το Netflix προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), θέτοντας τις βάσεις για κοινές δράσεις που εστιάζουν στην κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Ελλήνων δημιουργών, μέσα από την αξιοποίηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και παγκόσμιας τεχνογνωσίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, Έλληνες σεναριογράφοι και σκηνοθέτες που θα επιλεγούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Netflix. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, σεμινάρια σε μορφή βίντεο, συνεντεύξεις, καθώς και αποκλειστικές συναντήσεις με διεθνώς καταξιωμένους δημιουργούς και showrunners, προσφέροντας εργαλεία προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας αγοράς.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, παράλληλα, τη δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων κοινών πρωτοβουλιών στο μέλλον, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, οι οποίες θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ του Netflix και του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού επενδύουν μεθοδικά στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και του κινηματογράφου. Όπως σημείωσε, η δημιουργία και ολοκλήρωση του ΕΚΚΟΜΕΔ αποτέλεσε καθοριστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης των δημιουργών και της παραγωγής, καθώς και για την προσέλκυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Η συνεργασία με το Netflix, πρόσθεσε, ενισχύει τον εθνικό σχεδιασμό και προσφέρει νέες ευκαιρίες και δυναμική στην ελληνική δημιουργική κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό οπτικοακουστικό οικοσύστημα, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά η ψηφιακή πλατφόρμα κατάρτισης του Netflix καθίσταται διαθέσιμη σε δημιουργούς του ευρύτερου κλάδου και όχι μόνο σε επαγγελματίες που συνδέονται με συγκεκριμένες παραγωγές. Όπως τόνισε, η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για μια πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική ελληνική οπτικοακουστική βιομηχανία, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και καλύπτοντας ολιστικά όλες τις πτυχές του οικοσυστήματος, από την εκπαίδευση έως τη διεθνή δικτύωση.

Τη σημασία της συνεργασίας ανέδειξε και η Iole Maria Giannattasio, Director, Global Affairs του Netflix για την Ιταλία και την Ελλάδα, η οποία δήλωσε ότι το Netflix επενδύει διαχρονικά στην καλλιέργεια ταλέντων και δεξιοτήτων των δημιουργών διεθνώς. Όπως ανέφερε, μέσω της συνεργασίας με το ΕΚΚΟΜΕΔ, η πλατφόρμα στοχεύει να υποστηρίξει τους Έλληνες σεναριογράφους και σκηνοθέτες, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να αναδείξουν τη δημιουργική τους δυναμική και να εξελίξουν περαιτέρω την πορεία τους στη διεθνή σκηνή.