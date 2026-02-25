Αναλυτικά τα βήματα για την αίτηση του επιδόματος παιδιού Α21.

Με αντίστροφη μέτρηση κινούνται πλέον χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, μέσω του ΟΠΕΚΑ, με τους δικαιούχους να εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου αιτήσεων του 2026 που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία στηρίζονται οικονομικά στο συγκεκριμένο επίδομα για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Η πλατφόρμα εκτιμάται πως θα παραμείνει ανοιχτή περίπου μέχρι τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να ακολουθήσει μετά η εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) από τις 6 δόσεις που είναι συνολικά.

Τα βήματα για την αίτηση

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο δικαιούχος για να υποβάλει αίτηση για το επίδομα είναι συγκεκριμένα.

Ένας από τους δύο γονείς του παιδιού θα πρέπει να υποβάλει αίτηση Α21 είτε στο www.idika.gr είτε στο www.opeka.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία τα συμπληρώνουν αυτόματα η ΑΑΔΕ και ο ΑΜΚΑ, αλλά ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα εισοδήματα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την πίστωση του ποσού του επιδόματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αιτήσεις αποθηκεύονται προσωρινά, αλλά ενεργοποιούνται μόνο με οριστική αποστολή.

Είναι αναγκαία η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων για φοιτητές ή για παιδιά με ειδικές συνθήκες. Αυτά ανεβαίνουν ψηφιακά.

Εάν υπάρξει σφάλμα στην αίτηση, τότε αυτή μπορεί να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα. Αλλά τυχόν καταβληθέντα ποσά από λανθασμένη αίτηση επιστρέφονται.

Τα ποσά

Στις 31 Μαρτίου θα γίνει η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026.

Το ποσό του επιδόματος προσαρμόζεται σε τρία επίπεδα ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών που έχει ένα νοικοκυριό. Αυτό φτάνει έως τα 140 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο άνω του τρίτου .

καθορίζεται από την κατηγοριοποίηση των οικογενειών σε Α, Β και Γ βάσει εσόδων.

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί δίνεται ποσό από 28 ευρώ έως 70 ευρώ το μήνα, ενώ από το τρίτο και μετά αυτό διπλασιάζεται και φτάνει τα 56-140 ευρώ ανά μήνα.

Η διαδικασία προβλέπει ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρείται με την κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας. Η κλίμακα αυτή διαμορφώνεται ως εξής: ο πρώτος γονέας υπολογίζεται με συντελεστή 1, ο δεύτερος με 1/2 και κάθε παιδί με 1/4. Το αποτέλεσμα καθορίζει την εισοδηματική κατηγορία (Α, Β ή Γ) και συνεπώς το ύψος του μηνιαίου επιδόματος.

Στην πράξη, οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ, έχει κλίμακα ισοδυναμίας 2. Το ισοδύναμο εισόδημα διαμορφώνεται στα 14.000 ευρώ και η οικογένεια εντάσσεται στη Γ κλίμακα, λαμβάνοντας 56 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, οικογένεια με δύο γονείς και ένα παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ, εμφανίζει ισοδύναμο εισόδημα 14.857 ευρώ και επίσης εντάσσεται στη Γ κλίμακα, με μηνιαίο επίδομα 28 ευρώ.

Στη Β κλίμακα εντάσσεται οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά και εισόδημα 18.800 ευρώ. Με ισοδύναμο εισόδημα 9.400 ευρώ, το επίδομα διαμορφώνεται στα 84 ευρώ τον μήνα.

Στην Α κλίμακα, όπου καταγράφονται τα χαμηλότερα ισοδύναμα εισοδήματα και τα υψηλότερα ποσά ενίσχυσης, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά. Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά και εισόδημα 13.000 ευρώ λαμβάνει 280 ευρώ μηνιαίως, ενώ οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ δικαιούται 140 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα, μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ λαμβάνει 280 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα 10.500 ευρώ λαμβάνει 140 ευρώ, ενώ με ένα παιδί και εισόδημα 9.000 ευρώ δικαιούται 70 ευρώ μηνιαίως.