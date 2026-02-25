Το πρόστιμο που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις στην παραπάνω περίπτωση.

Πρόστιμο ύψους 250 ευρώ σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης επικύρωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, απορρίπτοντας ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου από τη φορολογική διοίκηση.

Η υπόθεση αφορά επιτόπιο προληπτικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η μη έκδοση απόδειξης λιανικής συναλλαγής για κατανάλωση ποτών συνολικής αξίας 18 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιβλήθηκε το ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο των 250 ευρώ.

Η επιχείρηση υποστήριξε ότι κατά τον χρόνο σερβιρίσματος είχε εκδοθεί προσωρινή απόδειξη και ότι η τελική απόδειξη εκδόθηκε μεταγενέστερα, πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου. Επιπλέον, προέβαλε ισχυρισμούς περί ανακριβούς καταγραφής της ώρας διενέργειας του ελέγχου.

Ωστόσο, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν αναιρούν τα πορίσματα του ελέγχου, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι η επίμαχη συναλλαγή των 18 ευρώ περιλαμβανόταν σε μεταγενέστερη απόδειξη μεγαλύτερης αξίας. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις φορολογικού ελέγχου διαθέτουν πλήρη αποδεικτική ισχύ, εφόσον δεν προσβάλλονται ως πλαστές.

Κατόπιν αυτών, η προσφυγή απορρίφθηκε ως αβάσιμη και το πρόστιμο κατέστη οριστικό. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.