Για επενδύσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία.

Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων στην ελληνική βιομηχανία που προσθέτουν παραγωγική ικανότητα στον τομέα της «καθαρής» τεχνολογίας.

Το νέο καθεστώς, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων της συμφωνίας για «καθαρή» βιομηχανία, δίνει πλέον στην Ελλάδα τη δυνατότητα να ενισχύσει στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, που μέχρι σήμερα είχαν αυστηρούς περιορισμούς, αρκεί οι επενδύσεις τους να βοηθούν στους στόχους της «πράσινης» μετάβασης, επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων, ενώ μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις για την παραγωγή εξαρτημάτων ή τελικών προϊόντων όπως:

μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα,

ηλιακά πάνελ,

ανεμογεννήτριες,

αντλίες θερμότητας,

συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου,

τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Η στήριξη καλύπτει την παραγωγή ή και ανάκτηση - μέσω κυκλικής οικονομίας - κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή αυτών των τεχνολογιών, μειώνοντας την εξάρτηση της Ελλάδας και της Ευρώπης από εισαγωγές εκτός ΕΕ, αναφέρει το αρμόδιο υπουργείο.

Το καθεστώς θα αφορά επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και οι ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την πατρίδα μας. Διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο που επιτρέπει στην Ελλάδα να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε βιομηχανίες για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις που συμβάλλουν ενεργά στην “πράσινη” μετάβαση, ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η στήριξη της βιομηχανίας και η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά αναπόσπαστα στοιχεία της εθνικής στρατηγικής για μια πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η έγκριση κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για «καθαρές» τεχνολογίες «αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιομηχανική πολιτική της χώρας. Η βιώσιμη μετάβαση δεν αφορά μόνο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε επίπεδο τεχνολογιών που την υποστηρίζουν - από τις μπαταρίες και τις αντλίες θερμότητας έως το υδρογόνο και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Με το νέο πλαίσιο, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες, δημιουργούνται νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταθερές προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βιομηχανική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν μαζί, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα», υπογράμμισε από πλευράς του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.