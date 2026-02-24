«Το σόι σου», επόμενο επεισόδιο την Πέμπτη στις 21:00.

Τη νέα γενιά του «Σογιού» φιλοξένησε η εκπομπή «Super Κατερίνα» και η Κατερίνα Καινούργιου την Καθαρά Δευτέρα για να μιλήσουν για τη συμμετοχή τους στην αγαπημένη σειρά.

Όλοι εξέφρασαν τη χαρά και την ευγνωμοσύνη τους που συμμετέχουν στην επιτυχημένη σειρά:

Η Βάσια Γκολφινοπούλου λέει «είναι πολλά τα θετικά συναισθήματα, είμαι πολύ ευγνώμων που συνεργάζομαι με τόσο μεγάλους ηθοποιούς. Περνάμε πολύ ωραία στα γυρίσματα, αν και δεν καταλαβαίνουμε όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει με τη σειρά, επειδή τη ζούμε από μέσα, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο συναίσθημα». Για την Ηλιάνα Γαλάνη δεν έχει σταματήσει η αναγνωρισιμότητα όλα τα χρόνια «αλλά τώρα έχει αυξηθεί και είναι χαρά μου».

Ο Αναστάσης Κουγιάς και ο Δημήτρης Λαγούτης είναι νέες προσθήκες στη σειρά. Πώς το βιώνουν; «Το βιώνω πάρα πολύ ευχάριστα, εγώ αυτό θέλω να κάνω να είμαι ηθοποιός και είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι σε αυτή τη σειρά», λέει ο Αναστάσης.

«Είναι πολύ ωραία εμπειρία να είσαι μέρος αυτής της σειράς γιατί την αγαπά πολύ ο κόσμος, την ήξερε από πριν και εξακολουθεί να την στηρίζει. Είναι ευλογία να είσαι σε μια τέτοια συγκυρία», λέει ο Δημήτρης.

Η συνεργασία με τόσο σπουδαίους ηθοποιούς από το «Σόι Σου»:

«Ώρες - ώρες πραγματικά δεν το πιστεύω ότι είμαι στο set με αυτούς τους ανθρώπους, μιλάμε για «γίγαντες» στο χώρο, είμαι ευγνώμων και μαθαίνω πάρα πολλά» λέει ο Αναστάσης.

«Νιώθουμε δέος και θαυμασμό, εγώ δεν έχω σταματήσει να νιώθω θαυμασμό», λέει η Ηλιάνα, για να συμπληρώσει η Βάσια «εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνουμε γιατί είναι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά μετά όταν δω κάποιο επεισόδιο ή το σκεφθώ, εκεί καταλαβαίνω τη συγκυρία αυτή».

Η Ηλιάνα λέει ότι έχει συνέχεια στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι αν κάνει ένα λάθος θα νιώσει άσχημα γιατί θα καθυστερήσει το γύρισμα «αλλά είναι πολύ υποστηρικτικοί δεν μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα».

Ο Δημήτρης θα πει ότι χρειάζεται ψυχραιμία: «Είναι εύκολο να αγχωθείς αν σκεφθείς ότι είσαι δίπλα σε αυτά τα τεράστια ονόματα, οπότε τους αντιμετωπίζεις σαν συναδέλφους».

Κοινά στοιχεία με τους ήρωες που υποδύονται στο «Σόι Σου»:

«Η Βάσια έχει αρκετά κοινά με τη Σάντρα είναι και οι δύο φοιτήτριες, μένει και εκείνη με τους γονείς της και την αδελφή της, υπάρχουν εντάσεις και τσακωμοί, είμαι πιο αυθόρμητη και ειρωνική σαν ρόλος αλλά είμαι και στην πραγματικότητα έτσι, πάντα βέβαια είναι της υπερβολής ο ρόλος», λέει η Βάσια.

«Στο ρόλο είμαι πιο νευρική και οξύθυμη και τα νιώθω όλα πιο έντονα, κάτι που συμβαίνει και στη ζωή μου, αλλά πιο υπερβολικά στο ρόλο, έχω κι εγώ εντάσεις στην οικογένεια» θα πει η Ηλιάνα.

«Ο Μένιος με τον Αναστάση έχει αρκετά κοινά, είμαι κι εγώ πολύ ενθουσιώδης, επίσης έχω περάσει τη «λόξα» με τη γυμναστική και στα επόμενα επεισόδια έχει προβληματισμούς ο χαρακτήρας τους οποίους ή τους είχα κι εγώ ή τους έχω», λέει ο Αναστάσης.

«Εγώ σε αντίθεση με τα παιδιά δεν έχω τόσα κοινά με το Νάσο» λέει ο Δημήτρης, «σίγουρα έχουμε κάποια σημεία που όλοι βρίσκουμε να ακουμπήσουμε. Είμαστε αρκετά διαφορετικοί, ο Νάσος είναι πιο εξωστρεφής ενώ εγώ είμαι πιο συγκρατημένος. Ο Νάσος έχει έντονη την ανάγκη να είναι με τη Χαρά και να είναι αρεστός στην οικογένειά της».

Η Βάσια σπουδάζει στη Νομική και η υποκριτική είναι ίσως σε κάποια μακρινά της πλάνα, ο Αναστάσης έχει σπουδάσει Ναυτιλιακά αλλά έχει κάνει και κάποιες σπουδές στην υποκριτική, ο Δημήτρης είναι απόφοιτος του Εθνικού, η Ηλιάνα δεν έχει σπουδές υποκριτικής αλλά τώρα προσπαθεί να γνωρίσει και άλλους χώρους και να αποφασίσει πού θα καταλήξει.

