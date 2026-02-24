Ο Αμπέρ απέκλεισε τον Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Ντουμπάι.

Ο πρόωρος αποκλεισμός του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Ντουμπάι έχει συνέπειες σε ό,τι αφορά τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Ουγκό Αμπέρ- νικητής του τροπαίου στο Ντουμπάι το 2024- έβαλε τέλος από νωρίς στις προσδοκίες του 27χρονου Έλληνα να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε εκεί πέρυσι.

Μέσα σε 86 λεπτά, ο Γάλλος επικράτησε του Τσιτσιπά με 6-4, 7-5 και τον απέκλεισε από τον πρώτο γύρο. Κάτι που σημαίνει ότι ο Έλληνας τενίστας θα «πέσει» από την πρώτη 40άδα της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά έπειτα από οχτώ χρόνια και συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2018.

Ήδη, ο Τσιτσιπάς έχει κάνει «βουτιά» 12 θέσεων στο live ranking και βρίσκεται στο Νο42. Όμως, μπορεί η πτώση του να είναι ακόμα μεγαλύτερη, ανάλογα με την πορεία που θα κάνουν στο τουρνουά οι παίκτες που τον ακολουθούν στην κατάταξη.

{https://x.com/atptour/status/2026339313248571768}