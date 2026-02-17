Ο Τσιτσιπάς νίκησε άνετα τον Εσαργκί με 6-4, 6-4.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στον Μοέζ Εσαργκί στο τουρνουά της Ντόχα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο για να «συναντήσει» τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-4, 6-4 του Τυνήσιου αντιπάλου του και πλέον στρέφει το βλέμμα του στον Μεντβέντεφ, το Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος νίκησε με 6-4, 6-2 τον Κινέζο Τζουντσένγκ Σανγκ.

{https://x.com/atptour/status/2023732408646812149}

{https://x.com/TennisTV/status/2023727703300436315}

Αυτή θα είναι η 15 αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ και ο Ρώσος έχει το πάνω χέρι, καθώς μετρά 10 νίκες κόντρα στον Έλληνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/TennisTV/status/2023737563668750635}