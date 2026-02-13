Ήττα για τη Σάκκαρη με 2-1 από την Τσέχα.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ, αλλά τελικά έχασε από την Καρολίνα Μούχοβα και αποκλείστηκε από τον τελικό του τουρνουά στη Ντόχα.

Η 31χρονη Ελληνίδα τενίστρια, που επέστρεψε σε ημιτελικά τουρνουά της WTA μετά τον Απρίλιο του 2024 και έδειξε πολύ καλά στοιχεία, πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε στο δεύτερο, όμως στη συνέχεια δεν άντεξε στην αντεπίθεση της Τσέχας.

Έτσι, ηττήθηκε με 6-3, 4-6, 1-6 μέσα σε 2 ώρες και 13 λεπτά, ενώ η Καρολίνα Μούχοβα πέρασε στον τελικό, που θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Εμπόκο.

{https://x.com/WTA/status/2022364055638319326}

{https://x.com/WTA/status/2022386839714435502}